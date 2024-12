Le scuole sammarinesi in visita a Il Natale delle Meraviglie

Lunedì 16 Dicembre le classi prime e seconde delle Scuole Elementari di San Marino hanno trascorso una giornata in Centro Storico per visitare le attrazioni de Il Natale delle Meraviglie. Accompagnati dai loro insegnanti, i bambini hanno visitato il Villaggio degli Alpaca di Babbo Natale, allestito a Campo Bruno Reffi, sono stati accolti da Babbo Natale in persona in compagnia degli Elfi e hanno visitato la Baita dei coloratissimi Carillon prima di svolgere lavoretti nella Baita dei Laboratori. Le star della giornata sono stati sicuramente i dolcissimi alpaca, Fonzie, Senape e Lady, che i bambini hanno osservato con grande curiosità. I bimbi si sono recati anche presso la sede della Divisione Filatelica e Numismatica di Poste San Marino in Piazza Garibaldi dove è stata donata loro una suggestiva cartolina di Natale con lo speciale annullo de Il Natale delle Meraviglie. La giornata è stata organizzata dalla Direzione Scuole Elementari, Ufficio del Turismo e Segreteria di Stato per il Turismo. L’auspicio è che la giornata si possa ripetere ancora nelle future manifestazioni natalizie poiché, oltre ai numerosi turisti in visita al Natale delle Meraviglie che confermano, ad oggi, i numeri della scorsa edizione, sono stati coinvolti i bambini delle scuole sammarinesi, dando loro modo di trascorrere una bella giornata in Centro Storico partecipando attivamente ad uno degli eventi più importanti dell’offerta sammarinese.