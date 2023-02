Le Segreterie al Territorio e alla Sanità sono al lavoro su progetti di sviluppo delle strutture sanitarie

Il Segretario di Stato per il Territorio Stefano Canti ed il Segretario Particolare della Segreteria di Stato per la Sanità Christian Ferrari si sono incontrati ieri mattina alla presenza del Direttore f.f. AASLP Vladimiro Selva e del Direttore Generale ISS Francesco Bevere per procedere, ai sensi della Delibera di Congresso n.57 del 16 Gennaio 2023, all’individuazione di un gruppo di tecnici da dedicare esclusivamente alle priorità di sviluppo delle strutture sanitarie, di cui alla propria precedente delibera n.34 del 24 Ottobre 2022. Tale Delibera faceva seguito all’incontro effettuato, in data 13 ottobre u.s., dal Segretario di Stato per il Territorio Stefano Canti, dal Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale Roberto Ciavatta, dal Direttore dell’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici Ing. Giuliana Barulli e dal Direttore Generale dell’Istituto Sicurezza Sociale Dott. Francesco Bevere per discutere la realizzazione e lo sviluppo di alcuni reparti dell’Ospedale di Stato e di altre strutture sanitarie e socio sanitarie strategiche, tra cui la ristrutturazione dei centri sanitari di Murata e Borgo Maggiore, la ristrutturazione della Colonia di Pinarella di Cervia nonché la progettazione del nuovo Ospedale ed a tal fine individuare un gruppo di tecnici da dedicare esclusivamente alle priorità di sviluppo di tali opere, tra cui l’ing. Marco Renzi ed l’ing. Paolo Cecchini che nel tempo di sono specializzati in progettazione ed organizzazione delle strutture sanitarie. Le parti si rincontreranno nel giro di pochi giorni per definire e rendere pubblico il gruppo di lavoro composto da tecnici incaricati da ISS e AASLP, che per professionalità ed esperienza potranno garantire la migliore progettazione e realizzazione.