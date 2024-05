Le Segreterie di Stato per le Finanze e il Turismo aggiornano sull’avanzamento dei progetti della San Marino Card dedicando un focus alla SMaC turistica, lo strumento di scoperta digitale, punto di contatto tra il nostro territorio e il turista

Le Segreterie di Stato per le Finanze e il Turismo aggiornano sull’avanzamento dei progetti della San Marino Card dedicando un focus alla SMaC turistica, lo strumento di scoperta digitale, punto di contatto tra il nostro territorio e il turista.

Si è riunito nel pomeriggio di ieri - alla presenza del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio Marco Gatti e del Direttore di Dipartimento Turismo e Cultura Filippo Francini in rappresentanza della Segreteria di Stato per il Turismo - il comitato d’indirizzo del progetto San Marino Card per la presentazione, ad associazioni di categoria e di tutela dei consumatori, dei risultati e degli sviluppi che lo strumento ha registrato e introdotto negli ultimi mesi. Un aggiornamento quindi dello stato di avanzamento dei progetti SMaC ripercorrendo le funzionalità recentemente introdotte - dal MISMaCCO all’ottimizzazione dell’accesso al servizio mensa - con un focus particolare dedicato alla VisitSanMarinoCard, l’applicazione che si integra perfettamente nel circuito SMaC e che permetterà al turista in visita in Repubblica di avere accesso a quante più informazioni perché abbia una panoramica completa di ciò che San Marino offre, accompagnandolo attraverso i servizi e i punti di interesse in territorio per incentivarlo a una permanenza più lunga. Rispetto a quella tradizionale, la nuova applicazione, che nasce da una forte collaborazione tra le due Segreterie di Stato Finanze e Turismo, sarà completamente dematerializzata, permetterà di accedere alle principali attività della carta come lista di riepilogo dei movimenti fatti dall’utente, sia di ricarica che di pagamento; consentirà di effettuare il pagamento all’esercente in modo semplice e veloce tramite un QR Code; offrirà la consultazione nel dettaglio di tutti gli eventi programmati sul territorio grazie anche alla presenza della cartina del centro storico; introdurrà sconti e buoni coupon emessi dagli esercenti; offrirà la consultazione della lista dei commercianti, sia come lista sia come mappa; promuoverà le attività commerciali della Repubblica. Sarà infine presente la funzione MISMaCCO tramite la quale il turista potrà ricaricare il proprio credito SMaC quando farà rifornimento presso i distributori. La digitalizzazione completa dello strumento permetterà infine la copertura con la connessione al wi-fi del centro storico - destinata ad estendersi all’intero territorio - già in fase di test in alcune zone.

Il Segretario di Stato Gatti ha dichiarato: ‘Sta cambiando l’atteggiamento degli esercenti nei confronti della SMAC, stiamo registrando un ritorno all’entusiasmo iniziale; a San Marino la SMaC sta diventando uno strumento importante quando altrove, nella stessa Italia, non ha funzionato, addirittura è stato ritirato. Le potenzialità future per fidelizzare sempre di più il turista all’esercente sammarinese sono alte, stiamo lavorando forte in questa direzione. Poterla scaricare da casa ad esempio garantisce al turista il grande vantaggio di arrivare in territorio avendo già organizzato la propria visita. Ipotizziamo di averla già parzialmente operativa entro l’estate’.

‘L’obiettivo principale della VisitSanMarinoCard è semplificare e arricchire l’esperienza del turista in Repubblica, aprendo a occasioni di acquisto vantaggiose dal punto di vista del cash back che viene fornito dallo strumento. Si tratta di un grande incentivo all’acquisto. Non dobbiamo dimenticare inoltre il patrimonio di dati che acquisiamo’ – ha detto Francini, ‘diamo uno strumento all’Ufficio del Turismo per analizzare i flussi turistici, attivare campagne di marketing e di comunicazione su segmenti di potenziali turisti e politiche più penetranti sul mercato’.

c.s. congiunto Segreterie di Stato per le Finanze e il Bilancio e per il Turismo

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: