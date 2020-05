L’Ufficio Filatelico e Numismatico informa che, per motivi organizzativi in seguito all’emergenza Coronavirus, le serie postali del 24 e 26 marzo verranno spedite insieme alle emissioni del 16 giugno 2020. Tali serie saranno in vendita sul sito www.ufn.sm a partire dal 1° giugno 2020, oltre che con le consuete modalità per fax, e-mail e posta. Lo sportello di vendita, attualmente chiuso per restauro, riaprirà prossimamente nella storica sede in Piazza Garibaldi.

Le emissioni postali del 16 giugno 2020 sono le seguenti:

- cod. 696 - Campionato Europeo di calcio n.1 valore da €2,00 in fogli da 12 francobolli con bandella a sinistra del foglio tiratura: 30.000 serie, costo serie € 2,00

- cod. 697 - 50° anniversario del Premio Internazionale d’Arte Filatelica Asiago n.1 valore da €2,20 in fogli da 20 francobolli tiratura massima: 50.000 serie, costo serie € 2,20

- cod. 698 - Centenario della nascita di San Giovanni Paolo II foglietto formato da n.1 valore da €2,50 tiratura massima: 60.000 foglietti, costo serie €2,50

- cod. 699 - Centenario della nascita di Gianni Rodari n.2 valori da €1,10 e 1,60 in fogli da 20 francobolli tiratura: 30.000 serie, costo serie €2,70

- cod. 700 - Campionati di atletica dei Piccoli Stati d’Europa n.4 valori da € 0,50-0,70-1,10-1,15 in fogli da 12 francobolli con bandella a sinistra del foglio tiratura: 30.000 serie, costo serie €3,45

- cod. 701 - Francobolli augurali n.4 valori da € 0,70-1,10-1,15-1,20 in fogli da 12 francobolli con bandella a sinistra del foglio tiratura: 30.000 serie, costo serie €4,15