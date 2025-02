Le soluzioni innovative di BKN301 aggiungono valore alla missione dello staff del Padiglione di San Marino a Expo 2025 Osaka.

L’Amministratore Delegato di BKN301 Stiven Muccioli e il Commissario Generale Filippo Francini hanno firmato l’accordo che sancisce l’ingresso dell’Istituto di Pagamento e Fintech leader nella Repubblica di San Marino tra i GOLD SPONSOR della partecipazione del Titano all’Esposizione Universale in Giappone che inaugurerà il prossimo 13 aprile. L’esperienza e la competenza acquisite nel settore consentono a BKN301 di offrire soluzioni e servizi affidabili, di qualità e all’avanguardia che sanno interpretare bisogni e cambiamenti di persone e mercati, rispondendo alle sfide attuali e future e garantendo la massima sicurezza e conformità a livello internazionale. Queste caratteristiche fanno di BKN301 il partner ideale del progetto San Marino Expo 2025 Osaka; la sponsorizzazione da parte dell’istituto si tradurrà attraverso l’emissione di carte di debito per lo staff di manager e volontari di Commissariato e Padiglione con una disponibilità economica ciascuna e un contributo in servizi consistente nella messa a disposizione e attivazione della piattaforma operativa 301Wallet per l'utilizzo delle carte medesime.

C.s. Laura Franciosi Expo Osaka 2025