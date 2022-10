Le squadre di calcio ASCO35 e SAUWA KICKER '03 per beneficenza

Il 24 Settembre 2022 a Vohburg an der Donau - a pochi chilometri da Monaco di Baviera – si è svolta la partita di calcio ASCO35 vs SAUWA KICKER '03, un evento sportivo nato per promuovere l’amicizia e solidarietà e che ha coinvolto calciatori sammarinesi e tedeschi. La squadra “ASCO 35”, giocatori over della Repubblica di San Marino e carissimi amici sostenitori di questa Associazione, si è recata infatti a Vohburg per giocare questa partita amichevole con la squadra "SAUWA KICKER '03" , squadra nata da un piccolo gruppo di amici che nel corso degli anni è diventata una delle squadre più conosciute di questa cittadina tedesca e che ad oggi ha giocato più di 1200 partite e 150 tornei. Un evento tra calciatori giovani e meno giovani uniti dalla stessa passione per il calcio ; grazie a questo loro gesto sportivo hanno voluto essere soprattutto portavoce esemplari di amicizia e solidarietà – mai importanti quanto ora - dandone concreta testimonianza con la loro partecipazione a questa partita. Le due squadre di calcio ASCO35 e SAUWA KICKER '03 infatti hanno voluto devolvere tutto il ricavato della partita a questa Associazione San Marino for the Children onlus per aiutarci a sostenere tutti i progetti che abbiamo avviato a favore dell’infanzia più povera ed abbandonata del Malawi. Condividendo questi importantissimi ideali ed in uno scenario incantevole si è svolta quindi questa partita tra ASCO35 - SAUWA KICKER '03 Anche se in questi casi come si dice di solito “ l’importante non è vincere ma partecipare “…. abbiamo vinto noi come ASCO35 4 a 1 !!!!! Insieme alla felicità che condividiamo con l’ASCO35 per questa vittoria tutta sammarinese, ancora di più è tutto il nostro grazie che vogliamo esprimere ad ASCO35 e SAUWA KICKER '03 per questo loro messaggio e per il contributo che hanno voluto consegnarci ,per noi un aiuto fondamentale nel continuare questo cammino verso gli ultimi del mondo. Grazie, grazie davvero di cuore.

Cs San Marino for the children