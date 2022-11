Le strumentalizzazioni di Libera fanno solo male al Paese

Siamo alle solite strumentalizzazioni di un Partito Politico, Libera, che sa solo parlare alla pancia delle persone e criticare il lavoro della Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente che è dedicato esclusivamente a far crescere il Paese. “La superdelegazione capeggiata dal Segretario Canti” (come è stata definita da Libera), che ha partecipato alla COP27 a Sharm El-Sheikh era composta da quattro delegati di cui tre persone a carico del bilancio dello Stato più un consulente del Congresso di Stato sulle politiche energetiche del Paese che ha sostenuto in autonomia le proprie spese.

La partecipazione alla COP27, in primis, ha seguito l’invito da parte dei Ministri d’Egitto a partecipare a due Ministeriali sui temi dell’agricoltura e dello sviluppo urbano sostenibile nonché all’invito del Presidente di partecipare alla riunione plenaria di tutti i Ministri dell’Ambiente del Mondo. In tali occasioni San Marino ha portato il proprio contributo ed ha promosso la “Dichiarazione di San Marino” sui principi per una progettazione urbana e un'architettura sostenibile e inclusiva, definita “il nuovo giuramento di Socrate per l'architettura” sottoscritta in occasione della 83° Conferenza UNECE sullo sviluppo urbano. Oltre questo, la partecipazione alla COP27 è stata occasione per la nostra Repubblica di San Marino di allacciare rapporti con gli altri Stati per trovare soluzioni alternative all’acquisto di materie prime e per l’approvvigionamento energetico al fine di svincolarsi dai rincari europei a seguito dei conflitti.

QUESTO SIGNIFICA CERCARE SOLUZIONI DIFFERENTI ED ALTERNATIVE PER IL BENESSERE DEI PROPRI CITTADINI. E’ bene precisare, ai mal pensanti di Libera, che la delegazione che ha partecipato alla COP27 è stata ospitata dal Vice Presidente del Parlamento Egiziano, proprio per l’attivismo che ha dimostrato sui temi ambientali e per il buon rapporto che c’è tra la Repubblica di San Marino e l’Egitto, ed il costo complessivo dell’intera partecipazione è stato il solo pagamento dei biglietti aerei per un totale di circa 3.000 euro. Il fatto di aver incluso nella delegazione l’ing. Giuliana Barulli, Direttore dell’AASLP non “stride” affatto, anzi, è un valore aggiunto per la pubblica amministrazione che può disporre di un esperto sammarinese nelle politiche ambientali e di sviluppo sostenibile, anche in virtù della delega concessa dal Congresso di Stato con Delibera n.1 del 30 settembre 2022.

Quello che “stride” è la politica vuota che sta facendo Libera con zero contenuti e capace solo di denigrare chi sta lavorando per portare soluzioni per il Paese. Sul 40° dell’anniversario dell’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici, comprendo lo stato d’animo dei salariati che attendono l’adeguamento del contratto di lavoro da dodici anni, ma credo che dedicare una serata per celebrare il loro lavoro, valorizzare donne ed uomini che hanno lavorato e lavorano per far crescere il Paese, per la salvaguardia e la sicurezza del territorio, dedicando loro un momento celebrativo dei 40 anni in cui l’AASLP è stata protagonista dello sviluppo di San Marino attraverso il lavoro di dipendenti e salariati unitamente ad un buffet del valore di 20 euro a persona, è il minimo che possa essere offerto in segno di riconoscenza nei loro confronti.

Stefano Canti, Segretario di Stato del Territorio della Repubblica di San Marino: “Spiace che Libera riesca a strumentalizzare anche il 40° anniversario dell’AASLP che è stato proprio organizzato per valorizzare e ringraziare tutti i lavoratori, stipendiati e salariati, dell’Azienda che si sono adoperati negli anni per far crescere il nostro Paese. Le strumentalizzazioni di Libera portano solo a dividere il Paese anziché unirlo in un momento di difficoltà.”