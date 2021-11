Le tecniche più innovative di medicina e chirurgia estetica nel prossimo convegno dell’Università di San Marino

Le tecniche di trapianto di capelli e altre procedure di medicina e chirurgia estetica verranno affrontate durante un convegno organizzato dall’Università degli Studi della Repubblica di San Marino e in programma a Bologna sabato 20 novembre. A intervenire durante l’appuntamento, dal titolo “Il bellessere… quante difficoltà!”, saranno Nicolò Scuderi, docente di Chirurgia plastica all’Università “Sapienza” di Roma, nonché direttore del Centro di Ricerca e Didattica in Studi Biomedici dell’Ateneo sammarinese, e Nicola Venturo, responsabile scientifico dell’iniziativa, accademico e specialista in Dermatologia. “Essere aggiornati in un settore delicato come quello della medicina e chirurgia estetica - spiega Scuderi - è importante soprattutto alla luce delle continue e nuove proposte che arrivano in questo campo, sia a livello di strumenti che di tecniche, coinvolgendo per esempio dispositivi medici, farmaci e cosmetici. Tutto ciò va sottoposto a discussioni, valutazioni e conferme da parte di esperti, tenendo fra le altre cose presente che dietro ad alcune novità sono presenti fini commerciali”. Con questa premessa, il convegno rappresenta un’occasione di perfezionamento rivolta principalmente ai professionisti del settore: “Diversi anni fa sul Titano abbiamo attivato un Master in questo ambito replicato successivamente in diverse realtà italiane”, ricorda Scuderi. “Ora - prosegue – assumiamo una prospettiva ancora più ampia offrendo un’occasione di aggiornamento ed eccellenza per ex allievi e medici, tenendo inoltre in considerazione i preziosi rapporti con le industrie, soprattutto nella ricerca e nella ricerca applicata”. L’appuntamento rientra nella cornice di “Est-Etica”, un percorso di aggiornamento sulle tecniche più innovative del settore. In programma dalle ore 9, si svolgerà al Centro Congressi Relais Bellaria, in zona San Lazzaro.

cs Università di San Marino