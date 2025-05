“Lea” il progetto di leadership femminile sammarinese si presenta

Appuntamento sabato 10 maggio ore 11.30 alla Sala Montelupo di Domagnano, l’iniziativa è patrocinata dalla Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, la Previdenza e gli Affari Sociali, dagli Affari Politici, le Pari Opportunità e l’Innovazione.

“Lea” nasce da un’idea di Eva Gracikova. La missione del progetto è quella di promuovere la leadership femminile all’interno del territorio sammarinese, attraverso la creazione di strumenti pratici e risorse, infatti, Lea intende supportare le donne nel loro percorso verso l'autonomia e la realizzazione dei propri sogni. Questo implica non solo fornire conoscenze e competenze, ma anche costruire una rete di sostegno reciproco, un’ ambiente in cui le donne possano condividere esperienze, risorse e opportunità. Inoltre, Lea si impegna a raccogliere fondi per finanziare progetti significativi, che possano avere un impatto positivo nelle vite delle donne e nella comunità in cui vivono. Il suo scopo principale è quello di creare un futuro in cui ogni donna si senta forte, preparata e supportata nell'affrontare le sfide della vita, trasformando i propri sogni in realtà. L’obiettivo di Lea è anche quello di aiutare le donne a districarsi nei “meandri” della burocrazia dando loro informazioni concrete su strumenti normativi già in essere. Il 10 maggio Lea si presenta ai cittadini, appuntamento alle ore 11.30 presso la Sala Montelupo di Domagnano alla presenza delle istituzioni e delle promotrici di questa iniziativa.

Inoltre è previsto un ciclo di incontri divulgativi e focus tematici:

- giovedì 15 maggio ore 20.30 “Imprenditoria femminile”: Rossana Michelotti Dottore Commercialista e Revisore contabile

- martedì 20 maggio ore 20.30 “Gestione economia domestica”: Alfonsina Guida- Esperta amministrativa

- martedì 27 maggio ore 20.30 “Prestazioni economiche e pensioni”: Erica Girometti- Esperta amministrativa ISS

Gli incontri si svolgeranno dalle ore 20.30 presso la Sala Montelupo a Domagnano. A moderare gli incontri la giornalista Anna Chiara Macina. Il termine "leadership femminile" si riferisce alla capacità delle donne di occupare posizioni di leadership e di esercitare un'influenza significativa all'interno di organizzazioni, comunità e istituzioni. Questa forma di leadership è caratterizzata da stili e approcci che possono differire da quelli tradizionalmente associati alla leadership maschile.

Ecco alcuni aspetti chiave:

Inclusività: le leader donne tendono a promuovere un ambiente inclusivo, valorizzando la diversità e cercando di coinvolgere molte persone nelle decisioni.

Collaborazione: spesso, le donne in posizioni di leadership favoriscono un approccio collaborativo, lavorando per costruire relazioni e creare sinergie all'interno dei team.

Empatia: le leader donne possono mostrare una maggiore empatia e sensibilità verso le esigenze e le preoccupazioni degli altri, facilitando un tipo di comunicazione aperta e onesta.

La leadership femminile è importante non solo per la crescita e il successo delle organizzazioni, ma anche per la promozione dell'uguaglianza di genere e la creazione di una società più equa e giusta per tutti.

Segui il nostro progetto, informati, ascoltaci e se ti piace unisciti a noi!