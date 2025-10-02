Lectio magistralis su bioetica e diritto: il prof. Canestrari a Domagnano

L’Associazione Emma Rossi informa che l’annuale Lectio magistralis, aperta a tutti, è in programma martedì 14 ottobre p.v. alle ore 21.00 presso la sala Montelupo di Domagnano. Il tema della lezione “Questioni di fine vita: dilemmi bioetici e riflessioni giuridiche” sarà affidato al prof. Stefano Canestrari, Professore ordinario di diritto penale nell’Università di Bologna e membro del Comitato Nazionale italiano di Bioetica. L’iniziativa riflette l’esigenza di tornare sul tema delicatissimo del fine vita, dopo che l’Associazione si era già resa promotrice di un incontro pubblico sull’argomento lo scorso aprile, ricavandone indicazioni e riscontri tali da far ritenere che vi sia un esteso interesse e un bisogno di approfondimento tra i nostri concittadini, cui si intende corrispondere con argomentazioni qualificate al più alto livello. L’evento si inquadra nell’ambito delle iniziative proposte in occasione dei 70 anni dell’Istituto per la Sicurezza Sociale (1955-2025). L’ingresso è libero e aperto a tutti.



