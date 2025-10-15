Lectio magistralis sull’etica del fine vita promossa dall’Associazione Emma Rossi

L’Associazione Emma Rossi rende noto che si è tenuta ieri sera la Lectio magistralis sul tema “Questioni di fine vita: dilemmi bioetici e riflessioni giuridiche”. L’intendimento dichiarato dell’Associazione era quello di approfondire e riflettere insieme su un tema che, avendo a che fare con l’ultimo decisivo momento dell’esistenza di ognuno, è per definizione molto delicato e complesso perché si misura con la sofferenza delle persone e delle famiglie e presenta molteplici implicazioni di carattere medico e giuridico, ma anche etico, religioso, sociale… A tenere la lezione è stato invitato il prof. Stefano Canestrari, Professore ordinario di diritto penale nell’Università di Bologna e membro del Comitato Nazionale italiano di Bioetica, che ha catturato l’attenzione del folto pubblico presente con una serie di valutazioni giuridiche sulle scelte fatte dal legislatore italiano in materia di consenso informato, di diritto al rifiuto delle cure mediche anche salvavita, di possibilità di dettare anticipatamente le proprie volontà su eventuali trattamenti sanitari, di cure palliative in quanto diritto del paziente e non obbligo, di limiti esistenti nell’ordinamento italiano per il ricorso al suicidio assistito e di perseguimento, in quanto reato, dell’istigazione al suicidio. Alle molte suggestioni esposte dal relatore ha fatto seguito un interessante confronto con interventi dal pubblico che ha confermato quanto questa materia possa e debba essere affrontata misurandosi con la realtà senza pregiudizi di carattere ideologico o culturale nella convinzione che si debbano creare le condizioni più favorevoli, affinchè sia il più possibile rispettata la libertà di ognuno di poter decidere per sé. I limiti entro cui esercitare questa libertà, non possono che essere quelli che ogni comunità democraticamente decide di fissare. Nei prossimi giorni sarà disponibile sul sito dell’Associazione Emma Rossi il video della lezione.

c.s. Associazione Emma Rossi

