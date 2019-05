L’associazione culturale Laboratorio Democratico è lieta di invitare la cittadinanza al convegno "Legge elettorale e democrazia rappresentativa: come garantire il diritto ad una cittadinanza attiva?", che si terrà giovedì 30 maggio p.v. alle ore 17.00 presso Palazzo Graziani (Città di San Marino). Sarà una interessante opportunità per svolgere un confronto aperto e approfondito in vista della celebrazione del referendum che si terrà il prossimo 2 giugno. All’iniziativa parteciperanno importantissimi costituzionalisti, come il prof. Giovanni Serges (ordinario di diritto costituzionale e direttore del dipartimento di giurisprudenza dell’Università Roma Tre) e il prof. Salvo Andò (ordinario di diritto costituzionale e già Ministro della Difesa), esponenti politici di maggioranza, come i Consiglieri Vanessa D’Ambrosio (SSD), Enrico Carattoni (SSD) e Matteo Ciacci (C10) e di opposizione, come i Consiglieri Teodoro Lonfernini (PDCS) e Alessandro Mancini(PS). Di seguito può essere consultata la locandina con il programma dell'evento che verrà moderato dal giornalista Davide Giardi.