TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:22 RallyLegend, show assicurato con Dani Sordo e Martins Sesks 17:50 Memorial Bettega, sicurezza, piloti e vetture di livello: il 24° RallyLegend si svela al pubblico 17:44 Unirsm, il nuovo rettore Paolo Pascucci si presenta: eredità, obiettivi e orizzonti 13:48 Rimini, immagini intime diffuse online e persecuzioni: denunciato un 48enne 13:45 Maltempo in Emilia-Romagna: piogge e temperature in lieve calo, ma il freddo si fa ancora attendere
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

Legge Famiglia (n.141/2026): emanate, da parte dell’ISS, le prime circolari esplicative destinate a fornire a cittadini, residenti e soggetti interessati le indicazioni per l’accesso alle prestazioni

6 ott 2026
Legge Famiglia (n.141/2026): emanate, da parte dell’ISS, le prime circolari esplicative destinate a fornire a cittadini, residenti e soggetti interessati le indicazioni per l’accesso alle prestazioni

Dopo l’entrata in vigore dellla Legge 23 Settembre 2026 n.141 “Modifiche alla Legge 14 Settembre 2022 n.129 e Introduzione di Nuove Misure a Sostegno della Famiglia, della Maternità e della Natalità”, prende avvio la fase di applicazione amministrativa delle nuove disposizioni. La Direzione Amministrativa dell’Istituto per la Sicurezza Sociale ha infatti avviato l’emanazione delle prime circolari esplicative destinate a fornire a cittadini, residenti e soggetti interessati le indicazioni necessarie per l’accesso alle prestazioni e la gestione delle pratiche. Tra i primi documenti emanati, la circolare relativa alle domande già presentate e all’adeguamento dei trattamenti economici in corso, con la quale si precisa che le istanze già presentate e le autorizzazioni già acquisite conservano la propria validità, venendo d'ufficio allineate - a decorrere dal 28 settembre 2026 - alle nuove disposizioni normative. Online anche la disposizione relativa all’adeguamento degli importi degli assegni familiari a decorrere dal mese di ottobre 2026. Si rammenta che la sopracitata Legge ha istituito il Punto Informativo per le Famiglie presso l’Ufficio Segreteria Tecnico – Amministrativa per le Pari Opportunità, la Bioetica e l’Inclusione Sociale (UPOBIS), ubicato presso il Centro Uffici Tavolucci - Via Ventotto Luglio n. 196 Borgo Maggiore, con lo scopo di agevolare (i soggetti aventi diritto) all’accesso ai servizi e alle risorse sociali dedicati alle famiglie, attraverso un’attività di informazione, ascolto, accoglienza e assistenza per la presentazione delle rispettive istanze. Prossimamente verrà inaugurato tale punto informativo, che nel frattempo è già operativo ed a cui ci si può rivolgere inviando richieste di informazioni e chiarimenti, relative alle nuove misure, all’indirizzo di posta elettronica dedicato: info.famiglia@pa.sm . Mentre per le richieste riguardanti l’applicazione della nuova normativa è inoltre attivo l’indirizzo di posta elettronica prestazioni.famiglia@iss.sm , presso l’Ufficio Prestazioni Economiche e Pensioni dell’ISS. Ulteriori circolari e indicazioni operative saranno rese disponibili progressivamente nell’arco dei prossimi giorni attraverso i medesimi canali istituzionali. La Segreteria di Stato per la Giustizia, la Previdenza e la Famiglia ricorda infine che l’8 ottobre p.v. si terrà presso la Sala Montelupo di Domagnano, alle ore 20:00, una serata pubblica dedicata alla nuova Legge. L’incontro sarà un’importante occasione di informazione e confronto con la popolazione. Il Segretario di Stato per la Giustizia, la Previdenza e la Famiglia, Stefano Canti, afferma: “Il passaggio successivo all’entrata in vigore della legge, riguarda la sua concreta fruibilità. Il coordinamento con l’ISS è essenziale affinchè le nuove tutele trovino un’applicazione ordinata a sostegno di coloro che ne hanno diritto per agevolare e individuare con precisione procedure e riferimenti. Una politica a sostegno della famiglia deve infatti tradurre le disposizioni normative in strumenti effettivamente utilizzabili nella vita quotidiana delle persone”. 

c.s. Segreteria di Stato per la Giustizia con delega alla Famiglia




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa