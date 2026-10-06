Legge Famiglia (n.141/2026): emanate, da parte dell’ISS, le prime circolari esplicative destinate a fornire a cittadini, residenti e soggetti interessati le indicazioni per l’accesso alle prestazioni

Dopo l’entrata in vigore dellla Legge 23 Settembre 2026 n.141 “Modifiche alla Legge 14 Settembre 2022 n.129 e Introduzione di Nuove Misure a Sostegno della Famiglia, della Maternità e della Natalità”, prende avvio la fase di applicazione amministrativa delle nuove disposizioni. La Direzione Amministrativa dell’Istituto per la Sicurezza Sociale ha infatti avviato l’emanazione delle prime circolari esplicative destinate a fornire a cittadini, residenti e soggetti interessati le indicazioni necessarie per l’accesso alle prestazioni e la gestione delle pratiche. Tra i primi documenti emanati, la circolare relativa alle domande già presentate e all’adeguamento dei trattamenti economici in corso, con la quale si precisa che le istanze già presentate e le autorizzazioni già acquisite conservano la propria validità, venendo d'ufficio allineate - a decorrere dal 28 settembre 2026 - alle nuove disposizioni normative. Online anche la disposizione relativa all’adeguamento degli importi degli assegni familiari a decorrere dal mese di ottobre 2026. Si rammenta che la sopracitata Legge ha istituito il Punto Informativo per le Famiglie presso l’Ufficio Segreteria Tecnico – Amministrativa per le Pari Opportunità, la Bioetica e l’Inclusione Sociale (UPOBIS), ubicato presso il Centro Uffici Tavolucci - Via Ventotto Luglio n. 196 Borgo Maggiore, con lo scopo di agevolare (i soggetti aventi diritto) all’accesso ai servizi e alle risorse sociali dedicati alle famiglie, attraverso un’attività di informazione, ascolto, accoglienza e assistenza per la presentazione delle rispettive istanze. Prossimamente verrà inaugurato tale punto informativo, che nel frattempo è già operativo ed a cui ci si può rivolgere inviando richieste di informazioni e chiarimenti, relative alle nuove misure, all’indirizzo di posta elettronica dedicato: info.famiglia@pa.sm . Mentre per le richieste riguardanti l’applicazione della nuova normativa è inoltre attivo l’indirizzo di posta elettronica prestazioni.famiglia@iss.sm , presso l’Ufficio Prestazioni Economiche e Pensioni dell’ISS. Ulteriori circolari e indicazioni operative saranno rese disponibili progressivamente nell’arco dei prossimi giorni attraverso i medesimi canali istituzionali. La Segreteria di Stato per la Giustizia, la Previdenza e la Famiglia ricorda infine che l’8 ottobre p.v. si terrà presso la Sala Montelupo di Domagnano, alle ore 20:00, una serata pubblica dedicata alla nuova Legge. L’incontro sarà un’importante occasione di informazione e confronto con la popolazione. Il Segretario di Stato per la Giustizia, la Previdenza e la Famiglia, Stefano Canti, afferma: “Il passaggio successivo all’entrata in vigore della legge, riguarda la sua concreta fruibilità. Il coordinamento con l’ISS è essenziale affinchè le nuove tutele trovino un’applicazione ordinata a sostegno di coloro che ne hanno diritto per agevolare e individuare con precisione procedure e riferimenti. Una politica a sostegno della famiglia deve infatti tradurre le disposizioni normative in strumenti effettivamente utilizzabili nella vita quotidiana delle persone”.

c.s. Segreteria di Stato per la Giustizia con delega alla Famiglia









