Legge sul lavoro, Ordine commercialisti: "Senza correttivi, chiuderanno mille aziende in un anno"

Siamo stanchi di essere ”politically correct” e quindi inascoltati e ignorati, neppure meritevoli di riscontro alle reiterate missive. Siamo stanchi di un Governo che promette la semplificazione e invece approva una normativa (riforma del lavoro) che pare scritta da chi ha dimostrato di non conoscere i più elementari rudimenti in materia di diritto del lavoro e soprattutto che pare avulso dalla realtà in cui vive. E’ ora che questo Governo si assuma la responsabilità di rinviare l’entrata in vigore della normativa sull’occupazione (Legge 164/2022) fintantoché non verranno apportati i giusti correttivi e chiariti i dubbi interpretativi ed applicativi oppure verrà ricordato come il Governo responsabile della chiusura di almeno mille aziende in un solo anno.

c.s. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili