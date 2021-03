Legge sull'Editoria, la Consulta per l'Informazione ha incontrato il segretario Lonfernini

Questa mattina, alla vigilia della presentazione in Consiglio Grande e Generale delle integrazioni alla normativa vigente sull'Editoria, una delegazione del Consiglio Direttivo della Consulta per l'Informazione formata dal Presidente Roberto Chiesa e dai Consiglieri Sara Bucci e Pietro Masiello ha incontrato il Segretario di Stato per l'Informazione Teodoro Lonfernini. Il Segretario ha espresso ai rappresentanti di giornalisti ed editori della necessità di riattivare l'operatività dell'Autorità Garante per l'Informazione, al momento bloccata dalle dimissioni di tre membri su cinque, ed essenzialmente alle specificità dell'Autorità sono dedicati gli emendamenti. Tutto il pacchetto di proposte elaborate dalla Consulta e che riguardano l'impianto strutturale della Legge stessa saranno oggetto di attenta valutazione al momento della stesura del nuovo testo. E' stato comunicato dal Segretario che il carattere di urgenza nella presentazione non esclude però la possibilità di proporre ulteriori aggiustamenti come ad esempio il riconoscimento della Personalità Giuridica anche per la Consulta per l'Informazione, così come previsto per l'Autorità Garante: modifica condivisa dal Segretario Lonfernini. Sulla tutela della libertà di stampa, di pensiero e di espressione, del rispetto del codice deontologico e della garanzia del diritto di cronaca la Consulta non rinuncerà, se dovesse risultare necessario, al ruolo di sentinella. Il

c.s. Consiglio Direttivo della Consulta per l’informazione