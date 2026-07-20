Leonardo Casadei e Camilla Massera alla Galleria Nazionale San Marino

Leonardo Casadei e Camilla Massera alla Galleria Nazionale San Marino.

Il secondo incontro di “Ci vediamo in Galleria… “ si terrà mercoledì 22 luglio alle ore 18, presso la Galleria Nazionale San Marino – Giardino dei Liburni. Leonardo Casadei, già Operatore Culturale della Galleria Nazionale dal 1979 al 1983, ci racconterà l’attività da lui svolta in prima linea in quegli anni, tra cui le prime partecipazioni degli artisti sammarinesi alla Biennale d’Arte di Venezia nel 1982, le due mostre dedicate alla Transavanguardia sul Titano, tra cui La Transavanguardia tedesca e La giovane Transavanguardia tedesca, l’antologica di Mario Merz curata da Germano Celant nel 1983. Nel conversare su questi avvenimenti, Leonardo Casadei metterà in luce anche l’ambiente e il sentimento delle istituzioni sammarinesi e le discussioni tra le dinamiche culturali di sperimentazione e ricerca e quelle più legate al risvolto turistico e commerciale.

San Marino e il suo ruolo fondamentale: Mario Merz e il ritorno alla pittura. Mostre 1974 – 1983. Tesi di Camilla Massera Il 18 novembre 1983 apriva al pubblico la retrospettiva di Mario Merz presso il Palazzo dei congressi e delle esposizioni, all’interno della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di San Marino. Il libro-catalogo, curato da Germano Celant edito da Mazzotta, diviene presto il testo imprescindibile per la conoscenza dell’artista, pur non presentando una lista completa delle opere esposte. Qui il ruolo dell’Archivio Performativo della Galleria e di Leonardo Casadei, che al tempo della mostra era il direttore. Casadei, fornendo fotografie inedite, contribuisce alla ricostruzione dell’elenco definitivo delle opere, che partiva da quello parziale predisposto dalla Fondazione Merz di Torino. La vicenda ispira il lavoro di tesi: “Mario Merz e il ritorno alla pittura. Mostre 1974-1983” che ricerca il ruolo di pittore di Merz e il suo rapporto con la pittura. Il testo ne rintraccia la genesi attraverso il primo capitolo, propone poi nel secondo un confronto con il Futurismo e infine il terzo raccoglie la schedatura di dieci mostre (1974 – 1983) tra cui l’epocale di San Marino del 1983, punto di partenza del lavoro e sua conclusione.

Camilla Massera è una giovane studiosa neolaureata in Storia dell’Arte presso l'Università di Firenze, con specializzazione in Arte Contemporanea. Si è diplomata al liceo artistico con indirizzo in scenografia, che comprendeva la progettazione di installazioni, mostre e collaborazioni con istituzioni comunali. Ha fatto un tirocinio presso “Lottozero” a Prato, affiancando la curatrice della Kunsthalle. Ha svolto attività di mediazione per le mostre “Second Skin” di Hannes Egger e “Sand Storms in Medio Mundi I-III” di Lisa Batacchi. Attualmente svolge un tirocinio post-laurea sostenuto dal programma Erasmus presso la Port Gallery di Barcellona come assistente al Direttore. In allegato il poster con il programma completo degli incontri e dei laboratori di "Ci vediamo in Galleria…"

C.s. - Istituti Culturali - Musei di Stato

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