Leonardo da Vinci protagonista della serata al Lions

Quando si parla di Leonardo da Vinci, ciascuno di noi evoca un tratto distintivo di questo straordinario genio italiano. Tuttavia, individuare la sua attività principale è un argomento controverso: alcuni lo definiscono pittore, altri artista, inventore, ingegnere, filosofo o persino futurologo. In verità, Leonardo è stato tutto questo e molto di più. A parlarci di lui è stata Sara Taglialagamba, rinomata esperta di Leonardo e collaboratrice storica del professor Carlo Pedretti, considerato il massimo studioso del grande maestro. Durante la serata, Taglialagamba ha svelato un aspetto poco conosciuto di Leonardo: il suo complesso e sensibile rapporto con la natura. Attraverso una serie di disegni e schizzi, è emerso un Leonardo attento osservatore di eventi atmosferici estremi, che documentava con una minuzia quasi scientifica. Dai suoi studi sulle alluvioni e cataclismi, traspare un senso di angoscia, ma anche un’ammirazione per la potenza della natura, che Leonardo descrive sia nei suoi aspetti di maestosa bellezza che di devastante furia. Realizzati nella sua tarda età, questi disegni possono essere interpretati come un riflesso delle preoccupazioni di Leonardo per il futuro. Tuttavia, come Taglialagamba ha evidenziato, Leonardo non era interessato a temi filosofici sulla fine del mondo o al dualismo della natura come madre e matrigna. La sua volontà era quella di documentare, con precisione, la pericolosità degli eventi atmosferici estremi, trasmettendo osservazioni utili alle generazioni future. La presentazione di Sara Taglialagamba ha stimolato un vivace dibattito tra i soci, ricco di domande e riflessioni. Il Presidente del Lions Club San Marino Undistricted, Giovanni Aliotta, ha ringraziato sentitamente la professoressa per l’affascinante serata e per i nuovi spunti di riflessione condivisi. Il giorno dopo la splendida serata targata Lions San Marino, Sara Taglialagamba è stata ospite delle nostre Scuole Superiori, dove ha tenuto una lezione su Leonardo, approfondendo, con i ragazzi del Liceo Scientifico, il concetto di creatività applicata alla scienza che ha fatto di Leonardo un genio. Ha fatto gli onori di casa il Preside Giacomo Esposito, che, intervenendo personalmente, ha evidenziato come l’impegno di Leonardo nel rapporto con la Natura possa essere ancora attuale in relazione anche alle catastrofi naturali cui assistiamo. Sara Taglialagamba, accompagnata dal Presidente del Lions Giovanni Aliotta, intervistata da Rtv San Marino, si è resa disponibile, in qualità di Direttore della Nuova Fondazione Carlo Pedretti, con sede a Lamporecchio, ad ospitare, durante una delle prossime gite culturali che le Scuole Superiori proporranno, gli studenti per poter ammirare di persona i manoscritti autentici di Leonardo custoditi dalla stessa Fondazione.

C.s. Lions San Marino Undistricted