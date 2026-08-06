Leone XIV visto da vicino, un anno con Papa Prevost. Una serata di parole e immagini per conoscere meglio il Papa

In occasione della visita pastorale di Papa Leone XIV nella Repubblica di San Marino, si terrà a Domagnano (RSM) lunedì 17 agosto, alle ore 21.00, presso la Sala Montelupo (piazza F. da Sterpeto 3) una serata di alto profilo per raccontare e conoscere meglio Papa Prevost. L’evento è organizzato insieme alla Chiesa di San Marino-Montefeltro, al Centro Sociale S. Andrea e a Montefeltro (Periodico della Chiesa di San Marino-Montefeltro), in sinergia con Vatican News - Radio Vaticana e Libreria Editrice Vaticana, del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede. Relatore d’eccezione sarà Lorenzo Fazzini, responsabile della Libreria Editrice Vaticana. Nella serata di lunedì 17 agosto verrà approfondita la conoscenza della persona, del carattere e del pensiero di Leone XIV attraverso il suo libro La forza del Vangelo. La fede cristiana in 10 parole (Libreria Editrice Vaticana), antologia di testi di Papa Prevost che presenta dieci parole-chiave del cristianesimo per il nostro tempo. Il volume si apre con un testo inedito di Papa Leone XIV, scritto per l’occasione. Inoltre, saranno proiettati due ampi stralci dei documentari León de Perú e Leo from Chicago, prodotti dal Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, che raccontano la vicenda biografica e spirituale di Robert Francis Prevost nella natia Chicago e nel periodo missionario in Perù. «La serata del 17 agosto sarà un momento importante per conoscere meglio Papa Leone che a poco più di un anno di Pontificato ci ha già consegnato parole e gesti importanti - spiega Lorenzo Fazzini, responsabile editoriale della Libreria Editrice Vaticana -. Attraverso queste immagini della sua adolescenza e gioventù negli Stati Uniti, e soprattutto la stagione da missionario in Perù, come prete e come vescovo, possiamo scoprire meglio il vissuto, le esperienze e le persone che hanno segnato Papa Prevost. Inoltre, il libro La forza del Vangelo è un compendio dei primi mesi di pontificato, dall'affacciarsi su San Pietro al Giubileo dei giovani, passando per diversi incontri e discorsi, presentati secondo la formula di un alfabeto di dieci parole-chiave nel quale è stato condensato un magistero che sta già segnando la nostra epoca, in particolare nella chiamata alla pace e nell'impegno per la comunione nella Chiesa». La partecipazione all’incontro è a ingresso libero.

c.s. Libreria Editrice Vaticana







