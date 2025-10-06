Lettera alle istituzioni contro la riforma Igr alla vigilia dello sciopero

I tre Segretari Generali di CSdL CDLS e USL hanno scritto una lettera agli Eccellentissimi Capitani Reggenti, ai Gruppi Consigliari e ai Partiti Politici, per informarli delle nuove simulazioni legate alla Riforma IGR e chiedere di fermare l’iniquità e ingiustizia del progetto di legge. Questo alla vigilia del nuovo Sciopero Generale, per ribadire le ragioni della mobilitazione e chiamare all’appello lavoratori, pensionati e cittadini domani, 7 ottobre, in Piazza della Libertà. Le tabelle elaborate dal Patronato CSU ribadiscono, qualora ce ne fosse bisogno, la grande penalizzazione per pensionati, lavoratori residenti e soprattutto frontalieri.

C.s. - CSdL CDLS USL









