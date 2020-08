Lettera anonima, la nota congiunta di Psd e Md

PSD ed MD esprimono il proprio sconcerto per la vicenda della lettera anonima giunta a diversi partiti e che intendeva colpire compagni e amici della lista NPR, a partire da Sua Eccellenza. Ad essa ed a tutte le persone coinvolte va la nostra solidarietà e vicinanza. PSD ed MD censurano tale becero tentativo di infangare persone e partiti, in un momento già fortemente condizionato da una litigiosità che ha superato il livello di guardia all'interno e tra tutte le istituzioni dello stato, compresa la giustizia. Giustizia che deve ora seguire il suo corso nell'individuare i colpevoli e come per tutte le altre indagini ci auguriamo che l'esito sia celere. Il coinvolgimento di un membro del Consiglio Grande e Generale del gruppo sarà valutato a tempo debito e senza sconti nel rispetto della presunzione di innocenza di cui anche in questa occasione evidenziamo il valore. Egualmente ed a maggior ragione agiremo nel caso in cui la vicenda trovi responsabili che non solo hanno inteso infamare tramite lettera anonima, ma hanno pure complottato per far ricadere la responsabilità su innocenti.

Partito dei Socialisti e dei Democratici e Movimento Democratico

