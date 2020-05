Lettera aperta ad un amico che non c'è più ... di Pio Ugolini a Gian Franco Terenzi

Caro Gian Franco,

tutto avrei pensato oggi, tranne che scrivere l’ultimo saluto ad un amico. Ci piacerebbe farti sapere che, con lo spargersi della notizia, in associazione stanno arrivando tantissime telefonate ed email di stupore, incredulità e condoglianze … Lo sgomento per il tuo ultimo viaggio avvenuto per una tragica fatalità, coinvolge intere generazioni di artigiani … da quelli in pensione che hanno vissuto con te decenni di battaglie, a quelli che oggi già conducono la propria impresa da tempo; da chi è diventato imprenditore quando lasciavi la presidenza UNAS nel 2009 e chi oggi è appena partito, e magari senza averti conosciuto si riconosce in quella 4 lettere che sono molto di più di un acronimo … UNAS! Già la famiglia degli artigiani … una squadra che hai condotto dal 1976 al 2009 … e che hai continuato ad amare e supportare con discrezione nel cambiamento generazionale. Sicuramente gireremo alla tua famiglia tutte le manifestazioni di assetto e cordoglio, ma una copia la terremo anche per noi, perché come detto l’associazione UNAS non solo un ente giuridico, ma anche - e soprattutto - la casa degli artigiani, e nell’ultimo saluto ad un amico che ha dato tanto per questa famiglia, ci sentiamo anche noi in lutto. Ci mancherai …. Con sincero affetto …

Pio Ugolini Segretario Generale ed in UNAS dal 1994



