Lettera aperta alle forze politiche sammarinesi.

Siamo liberi cittadini, giovani sammarinesi che credono fortemente nel valore delle Istituzioni e della Politica. Nelle settimane precedenti con il nome di “San Marino Merita” abbiamo dato voce a parte di una generazione che chiede a voi politici una presa di posizione rispettosa e degna del ruolo che ricoprite. Con dispiacere prendiamo atto che, ancora oggi, non sono pervenute scuse pubbliche in merito agli avvenimenti di via Giacomini, ad eccezione di due consiglieri ai quali va un ringraziamento sentito per l’onestà dimostrata. Ancora oggi, l'arrogante silenzio produce un rumore assordante per i cittadini che, con orgoglio, hanno fiducia nelle istituzioni della nostra amata Repubblica. Un silenzio che rimarca la distanza e la superiorità che la politica sammarinese vuole tenere nei confronti del popolo. Crediamo ormai inutile sottolineare il fatto che la cronaca recente non è che la punta di un iceberg di dimensioni ben più importanti. Perché, allora, tanto clamore per una bevuta? Perché siamo di quella generazione di sognatori che crede che, nel comportamento tenuto in piccoli fatti irrilevanti, emergano la grandezza e la rettitudine necessarie per guidare uno stato. Nemmeno per un attimo ci hanno sfiorato idee disfattiste quali la caduta del governo, la gogna mediatica, l’accanimento verso i singoli. Non sono importanti i partiti, le alleanze, opposizione e maggioranza; trasparenza e responsabilità, da parte di tutti voi che avete l’onere e l’onore di servire la Repubblica: solo questo vi chiediamo. E lo chiediamo a tutti, maggioranza e opposizione, come segno di rispetto verso la cittadinanza. Ci siamo mossi attivamente nei giorni passati e abbiamo creato un nostro piccolo, ma bellissimo, precedente: perché voi, ora, non create il vostro? Un precedente di vicinanza reale al popolo e ai vostri cittadini, un segnale di genuino interesse; delle scuse vere, senza distinguo, che possano ricucire civilmente questo strappo morale che, diversamente, tenderà a rimanere aperto. Fiduciosi in una volontà contraccambiata di dialogo, attendiamo chiarezza e risposte.

San Marino Merita



