Lettera aperta del Segretario Pedini Amati: “Ha vinto la perseveranza, la lungimiranza, il sogno di vedere il Treno Bianco Azzurro muoversi lungo la rotaia verso la Stazione”

Lettera aperta del Segretario Pedini Amati: “Ha vinto la perseveranza, la lungimiranza, il sogno di vedere il Treno Bianco Azzurro muoversi lungo la rotaia verso la Stazione”.

Ho iniziato a sognare che il Treno Bianco Azzurro potesse tornare al suo capolinea nel 2021. Ho esposto le mie idee a politici, tecnici e cittadini 5 anni fa. Troppi. Il 29 giugno finalmente vedremo l’elettromotrice AB03, che gli amici di ATBA Associazione Treno Bianco Azzurro hanno restaurato con passione e dedizione, uscire dalla Galleria Montale, 80 anni dopo l’ultima corsa… Devo ringraziare di cuore il Segretario di Stato per il Territorio Matteo Ciacci che ha sposato l’idea e non ha mai mollato. Ci ha creduto insieme a me dal primo momento comprendendo il valore di questa opera. Non è questo il tempo delle polemiche ma avrei molto da recriminare. In tanti, purtroppo, hanno remato contro. Ha vinto la perseveranza, la lungimiranza, il sogno di vedere il Treno Bianco Azzurro muoversi lungo la rotaia verso la Stazione. Un sogno che oggi continua e ci impone di lavorare affinchè il percorso possa arrivare fino a Borgo Maggiore. E’ una vittoria che voglio condividere con ATBA che per molti anni si è impegnata e si è battuta per valorizzare un’infrastruttura storica senza eguali e per riportare l’Elettromotrice sul vecchio tracciato ferroviario. Grazie a loro molti giovani hanno conosciuto la storia della nostra ferrovia e grazie a loro il Treno Bianco Azzurro non è stato dimenticato. Grazie a chi ha sognato insieme a me, grazie al Senatore Massimo Garavaglia, allora Ministro del Turismo della Repubblica Italiana e all’Ingegnere Luigi Cantamessa, Direttore Generale di Fondazione Ferrovie dello Stato. Entrambi hanno sostenuto il nostro progetto ed hanno saputo spiegare nel dettaglio la bontà dell’opera. Grazie a tutti i tecnici e le maestranze, nessuno escluso, che hanno lavorato alacremente sul progetto di recupero del binario e della riqualificazione dell’area. Senza di loro lunedì sera non potremmo festeggiare. Il sogno si avvera, i sammarinesi, i turisti e gli appassionati potranno tornare ad ammirare l’Elettromotrice AB-03 entrare nella sua vecchia Stazione. Grazie.

c.s. Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo

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