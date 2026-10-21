Lettera aperta di Gabriele Geminiani (Green Festival): la forza e il coraggio delle idee Andare avanti oltre l’ostruzionismo e le provocazioni

Lettera aperta di Gabriele Geminiani (Green Festival): la forza e il coraggio delle idee.

Scrivo di getto questa riflessione in occasione dell’invito da parte di San Marino RTV per un’intervista di circa 30’ all’interno del programma “Qualcosa di personale”.

Da non sammarinese, che mi venga riconosciuto dall’emittente un ruolo attivo nella vita culturale e sociale del Paese non può che lusingarmi profondamente.

Questa lettera è dettata anche da un episodio particolarmente spiacevole che rischia di compromettere un anno e mezzo di lavoro su un tema importante per la nostra Comunità. In questa occasione, in particolare, ho constatato come la persona che inizia a dire NO di fronte a situazioni ingiuste e assurde che umiliano sé stesso e l’operato suo e dei suoi collaboratori, a chiedere rispetto e chiarimenti può diventare un capro espiatorio. In tanti soffrono tali situazioni, ma chi mette un limite diventa “quello difficile”, quello “fumino”. Il sottotitolo si riferisce esattamente a tutto ciò.

Il Potere che secondo De André “ti prende per fame”, in questo caso mi ha preso per esasperazione, facendomi passare dalla ragione al torto. Ma rendere una persona che lavora con passione e dedizione psicologicamente ‘esasperata’, non è essa stessa una situazione riprovevole e perseguibile?

Torno allo spirito propositivo della lettera e ringrazio la Repubblica di San Marino e tutti coloro, e in particolare l’esiguo ma tenace zoccolo duro di sponsor, che hanno permesso il mio percorso progettuale e visionario, soprattutto nel mondo ecologico ma anche in quello culturale e della memoria legato al territorio, di cui vado particolarmente fiero:

◼ Amarcord - Quaderni di storie di emigrazione Sammarinese

◼ Il Cippo della Battaglia di Monte Pulito a Faetano

◼ Linea Gotica Itinerari di Pace, una mappa turistica con 3 itinerari della linea gotica orientale

◼ La Repubblica In-visibile, raccolte di cartoline su una San Marino inedita

◼ Contemporary San Marino, volume fotografico sulla San Marino attuale

◼ Art Gallery 0-24, rubrica, mostra con catalogo e asta di beneficenza con oltre 25 artisti sammarinesi

◼ La Compagnia Filibusta storia del motociclismo sammarinese

◼ Scenari del ‘900, progetto espositivo unitario con le opere d’arte di una banca e quelle del patrimonio dello Stato

Sulle attività svolte nel campo della sostenibilità fra cui il Green Festival San Marino e Montefeltro farò un elenco parziale in appendice. In tale ambito la mission era ed è quella di creare relazioni fra i vari protagonisti della transizione ecologica, al fine di velocizzare il cambiamento. Facendo sedere allo stesso tavolo amministratori dei comuni di Rimini e Pesaro con quelli della Valconca e della Valmarecchia, con al centro, le Istituzioni Sammarinesi. Invitando ricercatori, comunicatori, amministratori, tutte eccellenze della scena nazionale, ho favorito le relazioni con le cariche politiche e imprenditoriali sammarinesi.

Il tesoro accumulato in oltre 9 anni è un tesoro invisibile, quello delle relazioni virtuose, pronto a diventare una risorsa concreta nel momento del bisogno, a disposizione della Comunità di San Marino e delle Istituzioni.

In tutti questi anni “sammarinesi” mi sono reso conto che le persone per le quali la parola è ancora un valore, così come la capacità di una valutazione critica e meritocratica di un progetto o di un individuo, non hanno una precisa connotazione politica. Le puoi trovare ovunque. Da sempre mi batto per la partecipazione attiva dei cittadini e dei loro talenti nella vita del Paese, che non deve essere ostacolata o svilita, come ricordato in apertura, ma alimentata come perno della rinascita, come programma politico. Solo insieme si vince!

Termino con un augurio accorato, frutto delle suggestioni della rubrica “Amarcord”, dedicata alle storie coraggiose dei vostri emigranti, che hanno creato comunità sparse in tutto il globo.

“Cari Sammarinesi in questi momenti così difficili e complessi, in cui il numero delle richieste d’aiuto alla Caritas è in costante aumento, lo sguardo dei tanti emigrati sammarinesi, dai pionieri ai giovani di oggi, la cosiddetta fuga dei cervelli, possa sostenervi ed essere al contempo rassicurato da una classe politica responsabile e coesa, in cui l’orgoglio possa far posto all’umiltà, l’autoreferenzialità all’ascolto!

I protagonisti di Amarcord erano emigranti che, lontani dalla propria terra e dalle proprie tradizioni, contribuirono alla vita e all’economia del Paese, affrontando nostalgia, lavori duri e discriminazioni.

Per loro, per le categorie più fragili, per le giovani generazioni.”

Gabriele Geminiani

ideatore San Marino e Montefeltro Green Festival

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: