Lettera dei Responsabili Squadra di Braccata e Girata al Cinghiale di San Marino

Noi Responsabili della Squadra di Braccata/Girata al Cinghiale di questa Repubblica siamo a “voler e poter dire la nostra” in merito quanto successo a partire dal fatidico 19 Gennaio 2025.

Questa missiva e rivolta in primis alla Segreteria al Territorio e all’Ufficio U.G.R.A.A., a tutti i nostri Politici, alla sempre ben voluta A.P.A.S. e infine ai nostri cari e non cari concittadini.

Dato che nessuno mai l’ha menzionato, ci teniamo a precisare che il prelievo della specie cinghiale nella zona d’interesse sita in zona S.Michele-Ranco non è stato frutto di una nostra volontà, ma di una collaborazione richiestaci dall’Ufficio

U.G.R.A.A. dopo che mesi prima era stata fatta da noi cacciatori una segnalazione di un congruo numero di cinghiali in detta località, che metteva in pericolo la sicurezza pubblica dato la vicinanza di strade ad alto scorrimento, degli abitanti delle zone residenziali, dei possidenti terrieri che lamentavano danni, nonché dei fruitori dell’Ospedale di Stato.

Come successo per il precedente prelievo, nel medesimo luogo e sempre per le stesse problematiche, datato 17 Dicembre 2022, tutto quello che riguardava il perfetto funzionamento della macchina operativa veniva attuato dopo l’autorizzazione dell’Ufficio U.G.R.A.A., che visionava ogni postazione dei cacciatori partecipanti, distanze dalle abitazioni e quant’altro fosse necessario a tutela della sicurezza delle persone e delle proprietà private.

Dato che nessuno, a parte noi cacciatori e l’ufficio U.G.R.A.A. a cui era stata fatta presente la questione, è a conoscenza che l’intervento incriminato è la conseguenza di quanto non è stato fatto dopo il 17 Dicembre 2022 dalle istituzioni, nello specifico il ripulire e far ripulire aree pubbliche e private dove già allora i cinghiali si rifugiavano, noi cinghialai siamo stati chiamati nuovamente ad operare, all’ora i cinghiali abbattuti non arrivavano a 15, mentre due anni dopo da quella data, gli irsuti uccisi senza poter terminare l’intervento risultavano 27, si lasciano a voi le dovute deduzioni.

Poi quello che succedeva lo sapete o pensate di saperlo tutti, per una sventurata coincidenza un proiettile partito dal fucile di due cacciatori cozzava su di una pietra, non colpiva il cinghiale ma impattava un vetro di una finestra posta al primo piano, svariati metri più in alto rispetto al percorso dell’animale, senza penetrare all’interno dell’abitazione ritenuta a distanza adeguata, fortunatamente senza procurare danni fisici. Il Servizio di Vigilanza Ecologica che era poco distante dall’accaduto interveniva immediatamente, sospendeva il prelievo e ritirava armi e documenti dei due cacciatori che tempo dopo, per alcune irregolarità venivano sanzionati nei modi previsti dalla legge.

In virtù dell’unico incidente, di cui non è seguita denuncia, scaturito dopo 15 anni di caccia in Braccata/Girata, ha portato i soliti opportunisti a depositare un’Istanza d’Arengo atta ad abolire la caccia in braccata al cinghiale di seguito approvata in Consiglio, a seguito di ciò noi SCAPPATI DI CASA così definiti dopo i fatti in oggetto, volevamo rendere partecipe la popolazione e non solo, che abbiamo prelevato, come dai dati abbattimenti dal 2010/11 al 2024/2025, inoltrati dall’U.G.R.A.A. il 19 Agosto 2025 alla F.S.d.C., Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente, Centro Naturalistico, Osservatorio della Fauna selvatica e relativi Habitat, il congruo numero di 1179 cinghiali a cui vanno ne vanno aggiunti altri 166 prelevati dal 2017 a gennaio 2025 dalla caccia di Selezione.

Si voleva precisare che prima del 2010 la caccia al cinghiale a San Marino non era praticata con la modalità della Braccata/Girata ma a singolo, poi l’apparire del Lupo nei vicini areali montani della Repubblica induceva l’irsuto ad avventurarsi in territorio seguiti dallo stesso, e sono scomparsi i caprioli, “chi sa che fine avranno fatto”, poi è apparsa all’orizzonte la PSA (Peste Suina Africana) e dato che il nostro territorio poteva contenere non più di 30 cinghiali, il rimanente che aumentava notevolmente, andava abbattuto, onde a proteggere tutto il comparto di allevamento suino, come avete appreso sopra il nostro lo abbiamo fatto, per di più facendo diminuire in gran parte, dati alla mano, i sinistri stradali. A concludere la PSA non è scomparsa ma esiste ancora ed è più vicina a noi, a dire di alcuni i Lupi sono pochi, ma gatti e altri animali dai cortili delle case spariscono, i cinghiali per vostra scelta aumenteranno con le dovute problematiche, il tutto perché nessuno ascolta chi la caccia in braccata la praticava, e persiste nel dire che al momento è l’unica forma di caccia a poter dare un risultato effettivo.

Dunque siete tutti pronti, specialmente voi politici che non ci avete dato modo di spiegare cosa sia la caccia in braccata, a non aver più nessuno in grado di dire cosa accade e accadrà dove solo noi siamo abituati ad andare. Siete pronti a vedere i sfortunati cinghiali che verranno catturati con le trappole consentite dall’apposito “Decreto Delegato che regola la caccia al cinghiale” a morire all’interno delle stesse per opera di addetti? Siete pronti a vedere più Lupi aggirarsi in cerca di cinghiali che per sfuggirgli si rintaneranno sempre più a ridosso dei centri abitati? Siete pronti? Fate pure quello che avete deciso perseguendo la motivazione per cui lo farete, noi quello che dovevamo far sapere con questa missiva lo abbiamo fatto, torneremo a caccia nella vicina Italia dove i cinghialai sono richiesti e la braccata e più che consentita.

Un ringraziamento sincero al direttivo A.P.AS, che oltre a chiedere la possibilità di non cacciare nel mese di Dicembre di ogni anno passato in prossimità del canile, cosa che per nostra volontà abbiamo fatto, non ha fatto altro che sputare sentenze senza mai chiedere delucidazioni alle questioni in essere, chissà quando verrà l’ora di dare contro all’istituzioni se riuscirà a far non uccidere i cinghiali da dentro le gabbie, e riuscirà a farli spostare in altri siti, noi in alternativa alla braccata a Cailungo non ci siamo riusciti, cosa improponibile a dire dell’U.G.R.A.A.

Tutti noi SCAPPATI DI CASA vorremmo fare le scuse all’amico cacciatore Federico Pedini Amati per non aver avuto la possibilità come Squadra, cosi ci è stato chiesto di fare, di appoggiarlo pubblicamente nel trambusto mediatico che lo ha interessato a seguito ai fatti sopra riportati, più come Segretario di questa Repubblica che come cacciatore.

Ringraziarlo per aver perorato la realizzazione del PELATOIO di Galavotto, e di aver partecipato negli anni della Pandemia da Covid a far sì che fosse possibile donare 10 porchette di cinghiale preparate a norma di legge ai cittadini sammarinesi in difficoltà che si recavano presso la Caritas di Cailungo.

Siamo consapevoli che una sventurata pietra poteva trovarsi sulla strada di ogniuno di noi per tanto mai ce l’avremo con te e con all’altro amico EZIO per quello che potrebbe o accadrà a prescindere dalla decisione di chi pensa di fare la cosa giusta. Siamo consapevoli che a San Marino funziona come funziona, da cacciatori siamo abituati a sperare, lo facciamo ogni volta che ci inoltriamo nei boschi sognando di incontrare un cinghiale sul nostro sentiero, questa a volta speriamo di aver la possibilità di poterlo nuovamente incontrare il cinghiale in seno a una nuova Battuta, anche perché altre forme di caccia come intenzionati a farci fare non saranno prese da noi in considerazione.

Tanto si doveva a vostra conoscenza dopo mesi di forzato silenzio.



Lettera dei Responsabili della Squadra di Braccata/Girata al Cinghiale di questa Repubblica.







