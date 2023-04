Lettera del Segretario Lonfernini in occasione della Festa dei Lavoratori

San Marino, 1° maggio 2023

Carissime Lavoratrici, Carissimi Lavoratori, Spett.li Associazioni Sindacali e Associazioni Datoriali,

intendo rivolgervi il mio saluto in occasione delle celebrazioni del 1° maggio. Un’occasione che, non va colta unicamente quale celebrazione del valore del lavoro, colonna portante delle nostre comunità; ma anche e soprattutto quale celebrazione degli importantissimi obbiettivi sociali ed economici raggiunti con grandi sacrifici e dopo lunghe battaglie, da chi lottò per conquistare diritti e condizioni di lavoro migliori. Diritti e condizioni di cui oggi, abbiamo il privilegio di godere tutti, ogni lavoratore della nostra amata Repubblica. Lavoro per tutti, diritti, uguaglianza, parità di genere, lotta alle discriminazioni. Sono gli obiettivi al centro della nostra società, una società nella quale, come spiega anche il Direttore Generale ILO, è necessario sviluppare politiche incentrate sulla persona, in un’ottica che miri ad assicurare che la crescita economica produca lavoro dignitoso per tutti con attenzione alla sostenibilità economica, sociale e ambientale, e non solo al profitto. Il 2022 è stato un anno importante e fondamentale per il lavoro sammarinese, con l’approvazione della Legge n. 164/2022, “Riforma delle norme in materia di occupazione”. Ora ci aspetta un’altra importantissima tappa del processo riformatore avviato del mondo del lavoro, con l’inizio del confronto sul Decreto Delegato previsto dalla Legge appena citata. Sono certo che, come sistema, sarà possibile trovare la condivisione necessaria al fine di addivenire ad un accordo sociale tripartito con l’obbiettivo di perseguire un mercato del lavoro moderno e dinamico, capace di continuare a sviluppare occupazione, continuando a introdurre strumenti che rendano sempre più efficaci le tutele per i lavoratori. E’ indubbio che tutte le parti in campo, Istituzioni, Organizzazioni Sindacali, Associazioni di categoria, stiano oggi lavorando per unire le forze con l’obiettivo di tenere alta l’attenzione e mantenere una vita lavorativa dignitosa per tutta la nostra comunità adattandoci, al contempo, all’epoca contemporanea ed ai contesti internazionali. Possiamo oggi affermare a gran voce che la disoccupazione sia ulteriormente scesa, raggiungendo il livello più basso degli ultimi quindici anni. Lo osserviamo con grande soddisfazione, ma proseguiremo nel lavoro di monitoraggio e controllo dei dati e delle necessità che via via si presenteranno, con uno sguardo sempre vigile alle categorie più deboli, all’inclusione delle stesse, ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro. In riferimento a questa ultima circostanza, annuncio che è intenzione del sottoscritto dedicare risorse ed energie per rinnovare un’azione concreta in materia di sicurezza. Sono certo che il nostro Paese saprà mantenere la capacità dimostrata nel corso di questi difficili anni. Buon 1° maggio a tutti.

Cs - Il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini