Lettera di benvenuto di CGIL CISL UIL al nuovo prefetto di Rimini

In qualità di Segretari CGIL Rimini, CISL Romagna, UIL Rimini desideriamo esprimere il nostro benvenuto al dott. Giuseppe Forlenza inviato a rappresentante il Governo nella Provincia di Rimini. Un territorio complesso con straordinarie potenzialità ma anche fortemente attraversato dalla crisi economica dell’ultimo decennio e ora ulteriormente assoggettato agli effetti della pandemia in corso. Si tratta di sfide vecchie e nuove che auspichiamo non imbocchino la strada di una competizione economica che punti alla svalutazione dei diritti di chi lavora con il conseguente generale impoverimento sociale della collettività. Confidiamo in un percorso di collaborazione tra le Istituzioni e le forze di rappresentanza sociale per la difesa dei valori della legalità, della lotta a tutte le organizzazioni criminali, della coesione sociale e del dialogo nell'interesse primario dei cittadini. Formuliamo al nuovo Prefetto dott. Giuseppe Forlenza le più vive congratulazioni e gli auguri di buon lavoro e alla dott.ssa Alessandra Camporota il ringraziamento per l’attività svolta e le più sentite felicitazioni per il nuovo prestigioso incarico che Le è stato conferito. Distinti saluti.



Lettera firmata da

CGIL Rimini – CISL Romagna – UIL Rimini Isabella Pavolucci – Paola Taddei - Giuseppina Morolli