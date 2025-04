Lettera di Cordoglio per la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco da parte dell’Associazione Accoglienza della Vita

L’Associazione Accoglienza della Vita esprime il proprio profondo cordoglio per la morte di Sua Santità Papa Francesco, in particolare desidera porgergli l’ultimo saluto nel giorno del suo funerale. Lo ricordiamo come un Pastore che ha saputo illuminare il nostro tempo con la forza della verità evangelica e con una costante attenzione ai più deboli, agli ultimi, agli innocenti. Nel suo pontificato, il Santo Padre ha più volte ribadito con chiarezza e fermezza il valore sacro e inviolabile della vita umana, dal concepimento fino alla morte naturale. In uno dei suoi primi interventi sul tema, ebbe a dire: “Ogni bambino non nato, ma condannato ingiustamente ad essere abortito, ha il volto di Gesù Cristo” (16 giugno 2013). Parole che hanno profondamente segnato la nostra coscienza e il nostro operato. Papa Francesco ha denunciato con vigore la “cultura dello scarto”, promuovendo con determinazione una cultura dell’accoglienza, della cura e della dignità di ogni essere umano. Ricordiamo con riconoscenza le sue parole: “La difesa della vita non è un’ideologia; è una realtà, una realtà umana che coinvolge tutti i cristiani” (19 settembre 2018). La sua testimonianza rimane per noi guida e stimolo, soprattutto nel nostro impegno quotidiano a servizio della vita, della famiglia e della verità sull’uomo. In questo momento di lutto ed in particolare nel giorno dell’ultimo saluto terreno al Santo Padre, affidiamo la sua anima alla misericordia infinita di Dio e ci uniamo spiritualmente alla preghiera della Chiesa universale.

Associazione “Accoglienza della Vita”