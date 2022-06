Letteratura e musica al Mese Dantesco Si è concluso il ciclo di conferenze del 2022

Letteratura e musica al Mese Dantesco.

Si è svolto anche quest’anno, tra maggio e giugno, con bilancio positivo il Mese Dantesco 2022. Sono stati affrontati argomenti specifici di notevole interesse che hanno consentito di esprimere la realtà attraverso una chiave prospettica nuova, ogni volta diversa: così si è passati dalla letteratura alla poesia, alla storia, alla musica classica, ma anche al cinema, all’arte fino all’attuale moderna musica rap. Nell’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi di San Marino si sono alternati il prof. Maurizio Gobbi, già docente al Liceo e noto eccellente dantista, che con grande professionalità ha tracciato l’intensa autobiografia di Dante “Vita di Dante: l’esilio - Un percorso autobiografico attraverso le sue opere“; la prof.ssa Veronica Casali, insegnante di Lettere e archeologa ha offerto al pubblico un affascinante tema di storia di genere dal titolo “Una silente libertà - Le vedove fra mondo antico e Medioevo”; il prof. Luca Pasquale, docente di Lettere e profondo esperto della settima arte, ha attirato l’attenzione del pubblico con un excursus cinematografico di altissimo livello “We sing in the choir together - Situazioni e aspetti del cinema corale italiano”. Ogni contributo è stato accompagnato da brani musicali e colonne sonore eseguiti dai promettenti allievi dell’Istituto Musicale, in un dialogo generazionale di grande effetto; si sono esibiti: Rebecca Malfatti e Giuseppe Toccaceli al violino, accompagnati dalla prof.ssa Laura Geri al pianoforte, Pier Luigi Guidi al sax, Niccolò Bronzetti al clarinetto, i due chitarristi Francesco Amadei e Nicholas Briganti e in conclusione un gran finale con Federico Tonini all’arpa. La rassegna si è conclusa a Serravalle nella preziosa cornice del parco Dante Alighieri, inaugurato nel 2021 in occasione del 7° centenario della morte del Sommo Poeta; protagonista Lorenzo Salvatori in arte Irol, rapper sammarinese il quale, nell’incontro “Solito Monte – Due chiacchiere su Rap e Freestyle“, ha piacevolmente esplorato il rapporto della sua musica con la scrittura e la lingua italiana, coinvolgendo anche gli spettatori presenti. Dagli incontri danteschi, caratterizzati sempre dai contributi di eminenti personalità che con passione e spirito collaborativo propongono le loro pagine culturali, emerge il senso più profondo che la Dante ha scelto tra le finalità della sua rifondazione e che si concretizza nell’obiettivo di mantenere vivo il legame fra i cittadini e la loro cultura. La Dante Alighieri, profondamente convinta dell’importanza della rassegna culturale presentata nel Mese Dantesco, giunto quest’anno alla 15° edizione, desidera ringraziare sentitamente tutti i relatori per i loro studi e le loro relazioni, i giovani allievi dell’Istituto Musicale per il loro impegno, il loro talento e la loro preparazione e infine il pubblico che ha voluto presenziare ai quattro appuntamenti. Il tradizionale ciclo conferenze culturali, promosso dall’Associazione Sammarinese Dante Alighieri in costante collaborazione con la Scuola Secondaria Superiore e l’Istituto Musicale Sammarinese, si è tenuto quest’anno sotto il patrocinio della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, dell’Ambasciata d’Italia a San Marino e della Commissione Nazionale Sammarinese UNESCO, grazie al contributo economico della Società Unione Mutuo Soccorso. In conclusione la Dante Alighieri vuole ringraziare l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, per aver offerto l’ospitalità nell’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Umane, nonché il Capitano di Castello Roberto Ercolani e la Giunta di Castello di Serravalle, che hanno accolto con entusiasmo la proposta, ospitando l’evento nel parco Dante Alighieri, nel centro storico del Castello. Le registrazioni audio-video dei quattro incontri del Mese Dantesco 2022 sono già disponibili sul canale DANTERSM di YouTube.

c.s. Associazione Sammarinese Dante Alighieri

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: