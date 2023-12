Letture di buon Natale con Gigio Valigio

Sabato 16 dicembre la Biblioteca di Stato di San Marino si è riempita di allegria. Dalle 16.30 alle 18.30 a scaldare l’atmosfera della bella Sala Alberoni, tutta agghindata a festa con palline e lucine natalizie, ci hanno pensato i meravigliosi lettori volontari che, in compagnia di Gigio Valigio, hanno affascinato i bambini, le bambine e i loro accompagnatori con storie speciali. Vedere la Biblioteca così piena di vita è stata per tutti una grande emozione e un modo per far scoprire agli adulti e ai bambini l’incanto di trovarsi tra mille libri diversi, la meraviglia di poterli sfogliare e di farsi appassionare e la delizia di portarli a casa in prestito. Ricordiamo a tutti che la Biblioteca è da sempre un luogo in cui ci si incontra, ci si confronta, si studia, ci si diverte, ci si aggiorna e in cui si cercano informazioni di qualsiasi genere. Giornate come questa sono preziose perché ricordano ai cittadini che la Biblioteca esiste come istituto culturale-educativo della comunità, ed è punto di riferimento per l’educazione e la promozione alla lettura, che offre servizi a chiunque. La Biblioteca ringrazia nuovamente tutti coloro che hanno partecipato, in modo particolare i Lettori con la Valigia per la bella collaborazione, e, nell’attesa di poter rincontrare presto i suoi utenti, augura buone feste e un sereno inizio del nuovo anno.

