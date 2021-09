Libera: 26 settembre 2021, giornata storica per i diritti civili a San Marino

Il 26 settembre 2021 rappresenterà, negli anni, una giornata storica nel faticoso percorso di allargamento dei diritti civili nella Repubblica di San Marino. La cittadinanza si è espressa, in maniera clamorosa e assolutamente convinta (oltre il 77% di Si), in favore dell’introduzione di una normativa che vada a regolamentare il delicato tema dell’interruzione volontaria di gravidanza. Libera non può che esprimere tutta la sua soddisfazione per un risultato strabiliante e assicura a tutta la cittadinanza l’assunzione del ruolo di vigilanza e di stimolo affinché il Parlamento recepisca pienamente il quesito referendario nei tempi previsti dalla legge. Sarà nostra premura dare un contributo utile per completare il progetto di legge che dovrà regolamentare al meglio il tema dell’aborto in tutte le sue forme e, comunque, sempre a sostegno della libera scelta della donna. Ringraziamo quindi il Comitato Promotore e Unione Donne Sammarinesi per il lavoro portato avanti in questi mesi. Avendo collaborato fianco a fianco con loro nelle ultime settimane, abbiamo potuto apprezzarne al meglio gli sforzi e la passione. E ci congratuliamo con tutti i cittadini che con la libera espressione del loro voto hanno fatto recuperare in un solo giorno decenni di arretratezza culturale al nostro Paese. Non possiamo contestualmente esimerci dal criticare alcune dinamiche che si sono susseguite durante questa campagna referendaria, che a tratti è stata davvero molto dura, con affermazioni decisamente fuorvianti, non solo da parte del comitato contrario ma anche da autorevoli esponenti della politica nostrana. Ricordiamo come, ad esempio, la maggioranza dell’esecutivo ha sponsorizzato un evento del comitato contrario andando decisamente contro ad ogni regola di rispetto democratico. Abbiamo assistito a dichiarazioni decisamente aberranti che si sono susseguite nel corso della campagna referendaria che hanno avuto il loro culmine nella serata di ieri in diretta durante lo speciale dedicato al tema dalla televisione di stato, dove l’attuale vice segretario del Partito Democratico Cristiano Sammarinese ha avuto il coraggio di dichiarare che l’esito della votazione era una sconfitta per il Paese. Errare è umano, perseverare diabolico.

cs Libera