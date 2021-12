Libera: 55° giornata mondiale della Pace

La Pace è così importante per la vita di tutti i popoli che sono state istituite ben due date per ricordarla. La prima è il 1° gennaio, indetta da Papa Paolo VI nel 1968,contro gli egoismi, le violenze, la corsa agli armamenti sterminatori intesi come deterrente, senza considerare la forza del dialogo. La seconda data è il 21 settembre, Giornata Internazionale della Pace indetta dall’Onu nel 1981, per invitare tutti i popoli del mondo a riaffermare il proprio impegno a vivere in armonia come membri di un’unica famiglia umana. Il 1° gennaio 2022 ricorre, quindi, la 55° giornata mondiale della Pace. San Marino RTV ha riportato un messaggio di Emergency che ripercorre le disperate ore precedenti la partenza delle forze militari americane e ONU da Kabul. Tutti ricordiamo le immagini di genitori che consegnano i figli nelle mani di militari sconosciuti, pur di salvarli da un paese in cui i diritti sono negati,e giovani che attaccati al carrello dell’aereo in decollo cadono poi nel vuoto… immagini terribili. Tutto ciò per ricordare che le vittime dei conflitti sono sempre e soprattutto civili, donne e bambini; per chiedere che in questo 2022 non ci si dimentichi dei nuovi conflitti in corso e si lavori per la pace. Gino Strada diceva che “la guerra deve essere considerata comeun problema da risolvere; non un destino da accettare”. E come si risolve se ancora oggi le spese militari sono al vertice dei bilanci degli stati? Se ancora si pensa che per avere la pace si deve preparare la guerra, come dicevano più di 2000 anni fa gli antichi romani? È vero che l’evoluzione umana è lenta, ma questi fatti ci dicono chiaramente che non è solo lenta, è ferma a 2000 anni fa! Il fatto poi che si elaborino armi batteriologiche e virali che mettono in dubbio la sopravvivenza della specie umana sulla Terra ci riporta ancora più indietro nel livello di evoluzione… Papa Francesco nel suo messaggio per questa 55° giornata mondiale della Pace indica il dialogo fra generazioni, l’educazione e il lavoro come strumenti per edificare una pace duratura. Più volte ci siamo chiesti quale può essere il ruolo di un piccolo Stato come San Marino per la ricerca della Pace e da più parti si è condiviso che San Marino può essere un luogo neutro per gli incontri, che possa essere sopra le parti, garante della libertà e del dialogo. Un punto di riferimento per la Pace, un luogo per una sede nella quale aiutare i popoli ad incontrarsi, una casa in cui poter discutere e ammorbidire le tensioni, in un terreno neutro, con un gruppo di facilitatori preparati. È per questo che nella scorsa legislatura tanto ci si era impegnati nella PAM (Assemblea dei Parlamentari del Mediterraneo) per portare una sede nel nostro territorio e finalmente questo lavoro è stato coronato da successo pochi mesi fa. La sede PAM a San Marino può essere dedicata proprio alla Pace e al dialogo fra i popoli.

c.s. Libera