Libera a Pedini: “A volte sarebbe meglio stare zitti. Come mai non parla più di Grandoni e Conto Mazzini? ”

Pedini è in difficoltà. Era in rampa di lancio, ma la figuraccia del “poltronaro” l’ha affossato nell’immaginario collettivo. Ora se la prende con Libera, che tra l’altro, ha sempre responsabilmente fatto opposizione riconoscendo i buoni risultati portati avanti dalla Segreteria al Turismo. Su questo nessuno potrà smentirci nemmeno l’ex duro e puro e ora poltronaro Pedini Amati. Per il resto sui risultati sfavillanti di questo Governo invitiamo il Segretario senza ufficio (o con l’ufficio?) a confrontarsi con i cittadini e a sentire il loro punto di vista. Vada la mattina in un bar, magari in un centro sanitario o in un ufficio pubblico, forse la sua narrazione potrebbe cambiare nettamente. Inoltre confermiamo che Libera ha deciso di porre fine alla precedente esperienza di governo non prima di aver fatto però pagare, tramite la legge sulle risoluzioni bancarie, coloro che avevano creato il dissesto in banca Cis. Più di 60 milioni risparmiati rispetto al buco che si è ingenerato in tanti anni di malapolitica, come descritto nella relazione della commissione d’inchiesta. Questi sono i fatti che rivendichiamo con forza. Come mai Segretario Pedini non parla più di queste cose? Non era lei che fino a qualche anno fa, dai microfoni o con spettacolari conferenze stampa, chiedeva che venissero avviate le azioni di responsabilità ai manager bancari? Che fine hanno fatto? Perché non ne parla più? Infine: non era lei che sosteneva che il Conto Mazzini, non doveva finire in prescrizione altrimenti si sarebbe dimesso? A parte le dimissioni “non irrevocabili” dell’altro giorno non abbiamo più sentito niente. E a lei e’ difficile non sentirla, ci perdoni. Ed in conclusione: visto che il progetto socialista a suo avviso va a gonfie vele, ci tolga una curiosità, ha scelto se stare con Stolfi o Andreoli o con entrambi? Libera