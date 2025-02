Libera al Governo, un approccio concreto: arrivano i primi risultati

Ringraziamo Repubblica Futura per l’attenzione che dimostra quotidianamente nei confronti dell’agenda di Governo ed, in particolare, sull’azione del nostro Partito. Comprendiamo che i risultati concreti raggiunti, in pochi mesi, da questa maggioranza possano creare difficoltà a chi preferisce concentrarsi sulla critica fine a sé stessa o, nella peggiore delle ipotesi, sulla strumentalizzazione delle iniziative intraprese. Ciò che realmente conta, per citare alcuni esempi, è che in pochi mesi siano stati portati in aula progetti di legge di fondamentale importanza, come quelli relativi all’emergenza abitativa – a riprova dell’impegno concreto oltre gli annunci – ma anche le leggi su ICEE e Cittadinanza e l’approvazione della legge sullo sviluppo. A questi si aggiungono il riconoscimento diplomatico della Palestina, le misure per l’approvvigionamento energetico e la cogenerazione, l’avvio della Commissione Speciale sulle Riforme Istituzionali e l’impostazione del percorso per la nascita di un’industria cinematografica. Non meno rilevante è la riorganizzazione dell’ISS, l’imminente nomina di un nuovo Comitato Esecutivo, con la ridefinizione delle linee di indirizzo per il nostro istituto. Tutto questo, però, sembra non interessare a RF, che preferisce continuare a criticare e a creare confusione nell’opinione pubblica. Fortunatamente, i cittadini hanno potuto riconoscere l’impegno concreto della maggioranza e del Governo, anche grazie all’attenzione dedicata da un noto quotidiano sammarinese, che rispettiamo e leggiamo sempre con interesse. Siamo consapevoli che ci sia ancora molto lavoro da fare e che la situazione non sia priva di difficoltà e di sfide a cui far fronte. Tuttavia, riteniamo che un approccio costruttivo e propositivo sia la strada migliore per affrontare e risolvere insieme le criticità del Paese.

cs Libera – San Marino