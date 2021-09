LIbera: all’Iss non c’è un minimo di programmazione, solo emergenza

Libera presenterà questa interpellanza considerata l’esigenza di impostare una chiara programmazione e non solo lavorare nell’emergenza; Considerato il ruolo determinante degli operatori sanitari e l’impegno dimostrato in questi anni di pandemia; Considerata l’avvicinarsi della stagione invernale con il rischio, non auspicabile, di nuovo aumento di contagi per Covid-19; Considerando l’importanza di continuare ad avere una terapia intensiva anche per i pazienti che non hanno contratto il Covid-19 anche per non ridurre, più in generale, i servizi ordinari dell’Iss; Si interroga il Governo per conoscere Se corrisponde al vero che la parte di terapia intensiva per i pazienti che non hanno contratto il Covid-19 verrà trasferita nella sala risveglio del blocco operatorio come era già stato quando la terapia intensiva era satura per via dei pazienti Covid-19; Se sí, quali sono le tempistiche e quali difficoltà si potrebbero ingenerare nell’ attività della sala operatoria e il rischio di implementare le infezioni; Se sí, quanto e quale personale verrà utilizzato per la terapia intensiva “no-COVID” e se vi è stato confronto in merito con gli operatori sanitari dei reparti; Se sí, per quale motivo non sia ancora attrezzata la terapia intensiva in vista della stagione invernale in maniera adeguata sia in termini di spazi che di strumentazione; Se corrisponde al vero che si sta procedendo a definire le " aree" ( area critica, area medica, materno/infantile, chirurgica) nonostante sia ancora in corso il vecchio atto organizzativo e non il nuovo. E se a seguito di suddetta riorganizzazione, corrisponde al vero che alcune coordinatrici infermieristiche (capo sala) siano state nominate dal CE e che qualcuna sia già in procinto di assumerne la gestione del personale; Se sí, se tale decisione sia stata assunta valutando il rapporto operatori/posti letto o il rapporto operatori/complessità pazienti; Se corrisponde al vero che si stiano facendo dei lavori per la semi-intensiva; Se esiste un progetto organizzativo a medio e lungo termine per gestire, organizzare i locali COVID e no COVID, i posti letto COVID e no COVID , e rapporto operatori/ pazienti)

Gruppo Consigliare Libera

