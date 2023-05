Libera: "All’Iss…quanto ti “spenno” in consulenze!"

Considerato il decreto delegato numero 131 del 15 Settembre 2022 che ha istituito il Nucleo di Valutazione, organo deputato alla valutazione delle performance cliniche e comportamentali, capacità di team working e di realizzazione degli obiettivi da parte dei professionisti dell’ISS; Considerata la delibera del Congresso di Stato n.17 del 21 Novembre 2022 “Nuova nomina Presidente Nucleo di Valutazione e monitoraggio delle performance” con la quale si nominava il dott. Salvatore Calabretta quale Presidente del Nucleo di Valutazione con la relativa “attivazione di una collaborazione a convenzione della durata triennale con il professionista per un compenso annuale, al lordo delle ritenute di legge, pari a euro 60.000,00 (sessantamila/00), prevedendo un rimborso spese per trasporti, vitto e alloggio, dietro presentazione di adeguati elementi giustificativi, fino ad un massimo mensile di euro 1.000,00 (mille/00).”; Considerata la delibera del Congresso di Stato n.34 del 1 Febbraio 2023 “Precisazioni nuova nomina del Presidente del Nucleo di valutazione e monitoraggio delle performance” in cui si riferisce quanto di seguito: “vista la comunicazione del Direttore Amministrativo dell’ISS, in data 24 gennaio 2023 prot.289/DG, con la quale precisa che la Commissione di Controllo della Finanza Pubblica richiede un chiarimento in merito alla nomina del Dott. Salvatore Calabretta quale Presidente del Nucleo di Valutazione e monitoraggio delle performance in sostituzione del Dott. Carlo Matterazzo, posta agli atti della presente seduta;” Considerata l’importanza di investire le risorse pubbliche nella maniera più oculata possibile, anche in linea, per ciò che attiene ai compensi ai professionisti, a ciò che viene elargito nelle aree socio-sanitarie limitrofee, specie per gli incarichi dirigenziali;

Si interpella il Governo per conoscere:

- i termini del contratto con il dott. Salvatore Calabretta e le relative clausole contrattuali specialmente in merito alla presenza a San Marino del professionista;

-le motivazioni e le modalità che hanno portato a tale assunzione (bando, chiamata, ecc) e più in generale di tutti i componenti del Nucleo di Valutazione;

-quali siano stati i chiarimenti richiesti dalla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica in merito alle modalità adottate per la nomina e la definizione del contratto;

-se corrisponde al vero che la collaborazione a convenzione per tre medici per il Nucleo di Valutazione avrà un costo di 90.000€ all’anno per 3 anni (270.000) più spese di rimborso fino ad un massimo di 26.400 sempre per 3 anni (79.200): 349.200€ nel triennio 2022-24

c.s. Libera