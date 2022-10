Libera: Altre spese folli?

Considerata la delibera n. 16 del 2 agosto 2022 che autorizza la spesa per il compenso dei difensori dell’Ecc.ma Camera quale parte civile nel giudizio di primo grado relativo ai P.P. nn. 416/2019, 410/2019, 482/2019 e 626/2021 – Trasferimento Fondi di Riserva in favore dell’avv. Moreno Maresi nominato difensore congiuntamente all’Avvocatura dello Stato;

vista l’importanza della spesa della consulenza per il contratto di patrocinio conferito all’avv. Moresi di euro 227.168,75 (duecentoventisettemilacentosessantotto,75);

considerata l’importanza di adottare una modalità di erogazione delle spese pubbliche contenuta specialmente in questo momento storico in cui sono richiesti sacrifici nei confronti della cittadinanza;

INTERPELLA IL GOVERNO

- per conoscere le motivazioni che hanno portato alla spesa sopra citata ed in particolare i riferimenti del Segretario di Stato per gli Affari Interni e del Segretario di Stato per la Giustizia citati in premessa nella suddetta Delibera del Congresso di Stato;

- per chiedere copia della nota dell’Avvocatura dello Stato del 9 giugno 2022, prot. n. 56254;

- per conoscere i criteri in base ai quali si è individuato l’avv. Maresi;

- quali sono i capi di imputazione e i soggetti coinvolti nei procedimenti penali citati nella Delibera del Congresso di Stato per cui l’Ecc.ma Camera si è costituita parte civile



