Libera: “Assunzioni, incarichi e consulenze: serve amministrazione trasparente"

Considerata l’importanza dì una amministrazione trasparente e produttiva, che risponda alle esigenze dì coloro che fruiscono del servizio; Viste le centinaia di delibere del Congresso di Stato che ratificano contratti o consulenze di lavoro con privati; Ritenendo fondamentale la trasparenza e la riapertura dei bandi di concorso pubblici per garantire personale preparato oltre a permettere a tutti l'opportunità di accesso al lavoro; Visti gli ultimi provvedimenti normativi che hanno portato ad alcuni cambiamenti sostanziali nell’organizzazione della pubblica amministrazione; Visto il percorso dì indebitamento effettuato che però deve essere investito in sviluppo, in progetti che generino un ritorno per il nostro Paese, abbandonando la logica di utilizzare tali risorse per sostenere esclusivamente la spesa corrente improduttiva; Interpella il Governo per conoscere: - l'elenco, dal 2020 a oggi, di tutto il personale assunto nella Pubblica Amministrazione e nel settore Pubblico Allargato (inclusi ISS, aziende autonome ed Enti), compresi i dipendenti a contratto privatistico, sia a tempo determinato sia indeterminato contenente i seguenti dati: 1. il nominativo del lavoratore dipendente 2. le ragioni dell'assunzione 3. la procedura di assunzione 4. il livello di inquadramento; - Quante unità lavorative sono state assunte dal 2020 e a quanto sia ammontata la relativa spesa a carico dello Stato; - Quanti e quali concorsi pubblici per assunzioni nella P.A. e nel settore Pubblico Allargato siano stati effettuati dal 2020 ad oggi; - l'elenco, dal 2020 a oggi, di tutti i contratti di collaborazione professionale, convenzioni o contratti di altra natura, sottoscritti tra la P.A., Pubblico Allargato e soggetti terzi, contenente: 1. il nominatìvo del prestatore d'opera 2. la procedura di selezione 3. le ragioni dell'incarico 4. la forma contrattuale adottata 5. il relativo compenso economico e la durata; - se si avvalga della prestazione dì stagisti e dì coloro che hanno ottenuto borse dì studio, se sí quanti sono tali soggetti, in che ufficio prestano la propria opera e a quanto ammonta la relativa spesa a carico dello Stato



Cs Gruppo Consigliare Libera



