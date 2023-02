Libera: audit ISS, ecco cosa non torna

Considerata l’importanza di gestire al meglio le risorse economiche da destinare all’Istituto per la Sicurezza Sociale; Considerata l’importanza di coordinare al meglio l’attività di manutenzione dell’ISS e di gestire in maniera efficace le apparecchiature biomediche e di laboratorio presenti all’ Ospedale; Considerato l’audit Iss voluto dalla Segreteria alla Sanità presentato a Maggio 2021 in Commissione IV; Considerata la parte della relazione dell’Audit in cui si riporta a pagina 42 (riportiamo uno stralcio): “….il Comitato Esecutivo aveva predisposto ed autorizzato con Delibera n. 21 la sostituzione dell'impianto con l'acquisto di un sistema di autoproduzione di ossigeno al 93%. Il Comitato Esecutivo nella delibera di approvazione richiama la nota del servizio tecnico del 24 ottobre 2019 prot. 139.19/58ST nella quale, tra le altre cose, emergeva che le centrali di distribuzione dei gas medicali non era a norma e che il sistema in uso veniva utilizzato in assenza delle verifiche previste per legge in quanto i contratti sarebbero scaduti nel 2006. In realtà, dalla documentazione prodotta dalla ditta Sol Spa che è fornitrice di gas all'ISS, è emerso che sulle bombole di ossigeno aveva effettuato tutte le revisioni ed i controlli imposti dalla legge e l'impianto sia per quel che riguarda le bombole sia per la qualità dell'ossigeno in uscita dagli erogatori era perfettamente funzionante ed a norma.” Considerate le dichiarazioni del Segretario Ciavatta del 9 Luglio 2021 che affermava come fosse partita una segnalazione al Tribunale anche rispetto alla sostituzione dell'impianto di autoproduzione di gas medicale: “una spesa importante, già autorizzata dal precedente Comitato Esecutivo, su segnalazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per un impianto che è invece perfettamente a norma”; Considerato il comunicato del Movimento Rete, gruppo di cui fa parte il Segretario Ciavatta, che nel commentare la relazione dell’Audit scrive: “…L'allora Comitato Esecutivo, senza un'apparente necessità, riguardante la sostituzione dell'impianto di ossigenazione dell'intero ospedale nonostante il sistema in uso fosse perfettamente funzionante (con tanto di collaudi al seguito) e adeguato alla normativa. Oppure ancora l'acquisto, nel 2019, di strumenti oculistici mai installati e perciò mai utilizzati. [...] RETE ribadisce con forza che l'Istituto Sicurezza Sociale non è proprietà di pochi ma appartiene all'intera cittadinanza e che si impegnerà affinché possa tornare ad essere un vanto per la nostra Repubblica." Considerata la delibera del Comitato Esecutivo dell’ Iss n.3 del 20 Ottobre 2022 con oggetto “risoluzione criticità impiantistiche” Considerata la delibera del Comitato Esecutivo dell’Iss n.15 del 20 Dicembre 2022 con oggetto “attività monitoraggio gas medicinali” Si interpella il Congresso di Stato per conoscere: Quali siano state le azioni per attuare tutte le misure ritenute opportune per far fronte a quanto eventualmente evidenziato nella relazione dell’Audit Iss del 2021; Quale siano i motivi per cui non si è proceduto ad un “audit interno all’Iss permanente” come auspicato in più circostanze dalla Segreteria di Stato competente Quale siano le ragioni, stante le dichiarazioni del Segretario Ciavatta poi riportate anche dal suo movimento Rete citate entrambe in premessa, per cui è’ stata adottata la delibera del C.E. del 20 dicembre 2022 in cui tra l’altro si assegna alla Ditta Arkingtech di Rocco Papini di svolgere un “approfondimento tecnico-specializzato relativamente alle segnalazioni ricevute, necessario anche per la predisposizione di un capitolato adeguato ai reali consumi di ossigeno e aria presso l'ISS”; Quale siano le ragioni, stante le dichiarazioni del Segretario Ciavatta poi riportate anche dal suo movimento Rete citate entrambe in premessa, per cui è’ stata adottata la delibera del C.E del 20 ottobre 2022 in cui, tra l’altro si dava “mandato al Direttore delle Attività Sanitarie e Socio-Sanitarie di predisporre, avvalendosi del Direttore di Dipartimento Ospedaliero, una Relazione operativa (inclusiva dei tempi di attuazione e della stima dei costi) che individui le ulteriori attivita necessarie al fine di risolvere le criticità, relative agli impianti dell'Ospedale, che emergono dalla relazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.” La relazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, pervenuta in data 22 settembre u.s. - "'Relazione tecnico-gestionale sugli impianti dell'Ospedale di Stato della Repubblica di San Marino* - in cui sono riportate le analisi e gli accertamenti svoiti con riguardo agli impianti del nosocomio; Quali siano le ragioni che hanno portato ad esautorare gli uffici preposti dalla loro mission e che da anni segnalano anomalie; Quali siano state le risultanze delle segnalazioni in Tribunale, annunciate a mezzo stampa dal Segretario Ciavatta, rispetto al tema dell’impianto di ossigenazione dell’Ospedale; Se si ritiene che la relazione dell’Audit, almeno nella parte riguardante l’approvvigionamento di ossigeno, non abbia riportato le vicende con il dovuto e necessario approfondimento; Se il Segretario Ciavatta, alla luce degli approfondimenti e delle relazioni più volte citate, rifarebbe tali dichiarazioni a mezzo stampa.

Cs - Gruppo Consigliare Libera

