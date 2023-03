Libera. Aumenti delle bollette del gas: Lonfernini ha fallito!

Continua la gestione scellerata dell’economia da parte del Segretario Lonfernini. Infatti dopo aver sostenuto posizioni assurde che strozzano le nostre attività, soprattutto quelle nascenti e comunque quelle gestite a livello uninominale o familiare, adesso si ritorna a parlare di bollette e degli aumenti sconsiderati per cittadini e imprese. Lonfernini, nel suo delirio di onnipotenza, prima ha annunciato aumenti del 120%, poi ha fatto dietrofront ed infine, nei giorni scorsi, ha annunciato lo sconto sul gas o, addirittura in aula consigliare, di aver venduto il contratto finanziario con Enel Global Trading che consentiva, lo ricordiamo, all’Aass di pagare una tariffa fissa di 0,463 euro/mc per il gas metano indipendentemente dal suo prezzo di mercato con relativo rimborso, mese per mese, tra il prezzo fisso e prezzo di mercato. Nel Paese, e con evidenze di tanti cittadini che continuano a contattarci, sta montando la rabbia per le bollette altissime del gas che stanno arrivando nelle case dei sammarinesi in questi giorni. Ma Lonfernini, oltre a prendersela con tutti tranne che con sè stesso, che cosa sta facendo? Dove va a finire il rimborso che mese per mese Enel ci ha garantito grazie al contratto finanziario a prezzo fisso di cui tutti ne sono a conoscenza vista anche l’audizione dei vertici Aass in Commissione Finanze ? Adesso che i prezzi di mercato dell’ energia stanno scendendo come verrà gestita il contratto di natura finanziaria ed eventuali perdite che si potranno verificare? Perché Lonfernini ha dichiarato in aula, sollecitato dal nostro gruppo, di aver venduto il contratto finanziario a tariffa fissa? E’ così? Perché se l’avesse venduto vogliamo sapere quanto e’ stato l’incasso e dove sono stati allocate le risorse derivanti dalla vendita. E’ giusto che i cittadini anticipino milioni di euro all’AASS senza avere un concreto controllo e possibilità di verifica di quanto consumato di energia in bolletta? A queste domande il Segretario Lonfernini non vuole o non sa rispondere. Libera continua ad essere preoccupata, continua a chiedere sostegni reali per famiglie e imprese, evitando che siano i cittadini a pagare per le difficoltà dell’Azienda dei Servizi e per l’incapacità politica conclamata di Lonfernini che dovrebbe avere l’umiltà di ammettere il suo fallimento.

Libera