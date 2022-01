Libera: "Basta con la politica dei segreti"

Libera: "Basta con la politica dei segreti".

La peggiore delle pratiche che una democrazia può adottare è quella di tenere segrete le decisioni e, peggio ancora, le ragioni delle decisioni. Ciò ovviamente quando non si tratti di preservare la sicurezza del Paese. Quando invece le discussioni e le decisioni riguardano l’interesse pubblico e il bene comune, risulta odioso se non addirittura antidemocratico, porre il veto della segretezza. Questo succede e continua a succedere con frequenza nella gestione del governo dei 44 fino a rendere inaccessibili gli atti che riguardano la salute dei cittadini. Libera non solo è contraria all’abuso del vincolo della segretezza sugli atti pubblici, ma condanna con vigore la decisione di porre ‘la pietra sepolcrale’ sulle relazioni che sono state presentate nel corso della Commissione Sanità tenutasi alla fine di dicembre 2021, sulle domande e sulle risposte che sono state date, e, soprattutto, sulle decisioni che si sono adottate. L’importanza di queste informazioni per difendere l’interesse pubblico risulta ogni giorno di più, essenziale. I cittadini devono sapere cosa è successo nel settore sanitario negli ultimi due anni, perché la situazione sta precipitando mettendo a rischio stesso la stabilità dell’Istituto per la Sicurezza Sociale e comunque aggravando visibilmente la qualità dei servizi che il sistema sanitario riesce ad erogare. La sanità sammarinese non è una questioncina che il Segretario alla Sanità può gestire in totale solitudine, ma neppure il governo o i dirigenti amministrativi preposti (teoricamente) al suo funzionamento possono farlo senza rendere conto di quanto fanno. I cittadini devono sapere perché i servizi funzionano sempre meno, devono conoscere la natura di uno scontro in atto fra Rete e la Democrazia Cristiana per il controllo politico di settori strategici della sanità pubblica, devono avere gli strumenti per rendersi conto che dietro a disservizi si nascondono le mire di privatizzazione dei servizi da parte dei soliti noti. Libera chiede che immediatamente tutte le relazioni presentate dal Comitato Esecutivo, dal Dirigente dell’Uoc Cure Primarie, siano rese pubbliche, che il verbale della Commissione Sanità di dicembre venga de- secretato e che gli ordini del giorno approvati in quella seduta vengano pubblicati. Solo così sarà possibile capire quali sono i problemi in atto che tanti disagi stanno provocando ai cittadini e che stanno deteriorando uno dei pilastri fondamentali dello stato sociale sammarinese garante dell’eguaglianza di tutte le persone di fronte alla malattia e predisposto alla prevenzione e all’assistenza sociale. Libera a tal proposito dispone solo della relazione presentata dal consulente Dott. Bevere che individua le problematiche di una sanità che deve non solo consolidarsi ma anche innovarsi, ma da come soluzioni il cambio di qualche dirigente e la costruzione di un nuovo ospedale. Due soluzioni forse necessarie, ma certamente anch’esse orientate al rischio di consumarsi nei giochi di potere politico quando non proprio negli interessi che i grandi investimenti suscitano nei gruppi di potere che purtroppo ancora ci governano.

c.s. Libera

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: