Libera: Canti in missione a Madrid.

Molti esponenti di maggioranza si affannano a derubricare a GOSSIP (di cui certamente questo paese non ha alcun bisogno) una notizia che invece, a nostro parere, ha un valore politico significativo. Nel far ciò, addirittura si tenta di colpevolizzare esponenti dell'opposizione per averne parlato, accusandoli del fatto che un giornale ha dato una notizia che al momento non ha avuto alcuna smentita. Se la notizia è vera e crediamo che lo sia, dato che mercoledì sera in Consiglio non si parlava d'altro, soprattutto nei banchi di maggioranza, il primo elemento politico interessante è che il Segretario Segretario al Territorio, fosse in trasferta diretto pare a Madrid accompagnato dell'ambasciatore Beccari La domanda a cui certamente verrà data risposta (ci auguriamo) riguarda le ragioni e l'obbiettivo di questa trasferta, dando per scontato che fosse istituzionale dato che ad accompagnare il Segretario ci fosse un alto funzionario della Segreteria agli affari esteri. Poi è interessante capire se il governo, i partiti di maggioranza e in particolare quello del Segretario fossero informati al riguardo. Infine, sarà necessario chiarire a che titolo ad accompagnare il Segretario e l'Ambasciatore ci fosse anche il Direttore dell'AASLP, dato che risulta essere in congedo temporaneo e se tale presenza fosse legata al ruolo che ricopre o che ha ricoperto in passato presso la Segreteria Nessun Gossip quindi ma una questione politica che sarà oggetto di una nostra imminente interpellanza al Governo.

