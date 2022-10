Libera: “Caro-bollette, sanità allo sbando, debito fuori controllo. Pedini dove sei?”

L’arrampicata sugli specchi nella replica di Pedini Amati è comprensibile ma a parte gli attacchi personali, di sostanza politica c’è davvero ben poco e questo denota tutta la difficoltà del Segretario al Turismo.

Vorremmo innanzitutto rimarcare il basso livello e l’acredine delle sue reazioni scomposte che mal si addicono ad un Segretario di Stato anche se senza ufficio.

Di sceneggiate reggenziali non ci ricordiamo e non sono mai capitate, i cittadini ricordano bene invece il festino del 1 Aprile 2021 proprio per “festeggiare” un Reggente in pieno Covid, che ha portato all’indignazione generale e dimissioni non irrevocabili di consiglieri di maggioranza (ti pareva!) e di pietose scuse di membri autorevoli del Governo di cui fa parte proprio Pedini Amati.

Per il resto reiteriamo le domande che abbiamo fatto precedentemente in risposta all’attacco del Segretario al Turismo, su Conto Mazzini, chiedendo coerenza tra il detto e il fatto, sulle azioni di responsabilità di Banca Cis sparite nel nulla e sul progetto socialista, sul quale ha decisamente sorvolato.

Ci risponda coi fatti non con le chiacchiere.

Noi come Libera abbiamo fatto pagare, tramite la legge sulle risoluzioni bancarie, coloro che avevano creato il dissesto in banca Cis. Più di 60 milioni risparmiati rispetto al buco che si è ingenerato in tanti anni di malapolitica, come descritto nella relazione della commissione d’inchiesta.

Aspettiamo azioni concrete e sicuramente, in quel caso, Libera darà il suo contributo.

Noi continueremo a fare opposizione, capiamo che dia fastidio al Governo di cui fa parte Pedini che addirittura denuncia i liberi cittadini che esprimono proprie opinioni su un quotidiano.

Libera continuerà a lavorare per salvaguardare l’Iss che e’ sempre più in difficoltà in questi ultimi tre anni nonostante Pedini pensi il contrario, a chiedere equità negli interventi previdenziali e fiscali per i cittadini, a proporre soluzioni per la crisi energetica, a chiedere una gestione diversa del territorio (le critiche al Segretario Canti, Pedini se l’è già dimenticate?) e a investire il debito in politiche di sviluppo non in spesa corrente o per pagare i buchi nelle banche (le critiche al Segretario Gatti, Pedini se l’è già dimenticate?).

I risultati di Governo sono complessivi e non è possibile che qualche Segretario si smarchi, perché pensa di aver fatto bene nelle sue materie. I sammarinesi si apprestano a pagare bollette doppie rispetto al solito e molte famiglie andranno in crisi, ma intanto si preferisce sperperare denaro pubblico con consulenze, spese folli, nella rotonda di Borgo Maggiore o in assunzioni senza limiti.

Se il Segretario Pedini porterà avanti linee politiche in contrasto con queste pratiche saremo suoi sostenitori altrimenti evidenzieremo i suoi errori e quelli del suo Governo. Errori che stanno costando caro al futuro del Paese.



