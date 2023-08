Libera: "Carta canta 3.0"

Il Segretario alla Propaganda, già Segretario al Territorio, Stefano Canti, con i suoi comunicati stampa pare voler fornire ai cittadini un’alternativa divertente ai cruciverba da ombrellone. Peccato che ogni qualvolta provi a giustificare il proprio operato, debba far uso di nuove suggestioni per confondere le acque, ma l'impacciato tentativo di replica non fa altro che evidenziare ulteriori criticità e sperperi. Più che da ridere c’è da piangere. Il Segretario alla Propaganda, per riconquistare la gestione individuale degli investimenti pubblici, si è da subito impegnato nel sabotare la pluriennale collaborazione tra AASLP e Università di San Marino, che aveva come principale obiettivo quello di definire e applicare un metodo oggettivo per la programmazione degli interventi di manutenzione stradale, garantendo strade più sicure e un’amministrazione più efficiente delle risorse pubbliche. Questione che noi di Libera abbiamo segnalato nell’immediato, così il Segretario alla Propaganda, per distogliere l’attenzione dai suoi reali intenti, pensa bene di gettare discredito sugli altri e nel giugno 2022 pubblica un comunicato diffamatorio nei confronti di AASLP e Università di San Marino affermando che “nei fatti hanno speso soldi pubblici per fare sperimentazioni sulle strade sammarinesi spingendo la ricerca oltre i limiti”. Proprio grazie ad una interpellanza di Libera emergono attività che il Segretario alla Propaganda mette in campo per estromettere l'UINIRSM, conferendo mandato a dirigenti a lui sodali per decretare un ritorno al passato nella gestione delle strade sammarinesi, abbandonando qualsiasi procedura di pianificazione tecnica e coprendo tale manovra con iniziative, blasonate quanto smisurate, per depistare dal tema focale. Mai domo nel tentativo di affermare il proprio volere, le diffamazioni del Segretario poi proseguono lasciando pensare addirittura a relazioni tra l’attività di AASLP e UniRSM con l’importazione di rifiuti. Ovvia strumentalizzazione per seminare panico e sospetti tra i cittadini, noto che la collaborazione AASLP-UniRSM trattava solo materiali e tecniche a bando pubblico con forniture esclusivamente certificate e rispettose delle leggi italiane e sammarinesi. A rincarare la dose ecco che entra in gioco l’acclamato superconsulente, Geom. Alicardo Nicola, promotore della start-up Ali.Ni.Bi insieme alla ditta Eco Demolizioni, ma anche (il geom. Alicardo) direttore generale in pectore della costituenda società (vedi stralci allegati). Dalle carte dell’interpellanza di cui sopra affiora che la start-up Ali.Ni.Bi del Geom. Alicardo Nicola si propone di sviluppare, in sinergia con l’Università di San Marino nell’ambito della collaborazione con AASLP, materiali innovativi e green. Nientemeno, la start-up si propone come innovativa per la scelta di collaborare proprio con UniRSM. Peccato che in allegato per l’accreditamento non ci siano né accordi né contratti con UniRSM ma, udite udite, dei ritagli di articoli di giornale!!! Tanto basta peró al Segretario alla Propaganda, per gettare discredito sull’UniRSM e interrompere la sinergia tra enti statali (ventilando addirittura rischi legati a traffici di rifiuti), a favore invece di consulenze esterne a soggetti che stranamente si legano gli uni con gli altri. Il risultato? 150..000 € al Politecnico di Milano per riscrivere ciò che era stato già elaborato da UniRSM. Partecipazioni a conferenze, associazioni e corsi, in ordine sparso quando la notizia di cronaca lo richieda, mentre prima, senza doversi inventare nulla, le stesse attività erano incluse nella collaborazione AASLP-UniRSM a costi praticamente zero. Ai 150.000€ del politecnico, si aggiungono altri 29.000 € per la consulenza al Geom. Alicardo Nicola che il Segretario per la propaganda impone all'AASLP, con 2 delibere del Congresso di Stato (n. 27 del 26 giugno e n. 21 dell'1 agosto ). E alla fine sarà l'azienda sammarinese di proprietà di Eco Demolizioni, (co-promotrice della start-up Ali.Ni.Bi con lo stesso Alicardo) ad eseguire le asfaltature per lo Stato, per circa 1 milione di euro. Asfaltature che da quando è saltato il rapporto con UNIRSM decide direttamente il Segretario Canti, senza una programmazione basata su presupposti tecnici. E non ci sarà più UNIRSM a fare la consulenza tecnica e scientifica sulle priorità e modalità d'intervento, ma il geom. Alicardo, un consulente, probabilmente un luminare in matetia, che circa un anno fa, in società con i proprietari della ditta esecutrice dei lavori, costituiva la famosa start-up. E questo non lo dice Libera, ma lo dicono le carte di cui alleghiamo degli stralci, ma che metteremmo volentieri a dispisizione delle autorità (giudiziaria o di controllo della finanza pubblica) che volessero finalmente fare chiarezza su queste vicende.

c.s. Libera

