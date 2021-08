Libera: chiuso la degenza del reparto di Pediatria. Siamo preoccupati per la grave situazione all’Iss

Il Gruppo Consigliare di Libera alla luce di alcune segnalazioni pervenute;

Considerato l’importanza strategica di garantire servizi d’eccellenza in ambito sanitario in particolare la diagnosi e la cura delle principali patologie pediatriche, ad esordio acuto o cronico nelle diverse fasi di sviluppo caratterizzanti l’età pediatrica,dalla nascita fino al compimento del 14° anno di vita

Interroga il Governo per conoscere:

-se corrisponde al vero che sia stato chiusa la degenza nel reparto di pediatria;

-se sí, per quale motivo e se sia legato alle disposizioni Covid-19 in materia di sospensione di personale sanitario;

-se sì, chi ha intrapreso questa decisione e come la si inquadra nell’ambito del nuovo piano socio-sanitario;

-se sí, se l’Esecutivo pensa e ritenga necessario il servizio di Pediatria in futuro anche in vista del progetto sul nuovo Ospedale;

-se corrisponde al vero che bambini in età pediatrica siano al momento in degenza presso altri reparti;

-il numero di degenze suddivisi in tutti i reparti;

-la distribuzione attuale del personale medico e paramedico nei vari reparti Iss

Si richiede risposta scritta









Comunicato stampa

Gruppo Consigliare Libera