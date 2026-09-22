Libera circolazione dei capitali e fiscalità diretta: le prospettive dell’accordo di associazione in un convegno dell’Università di San Marino

Accademici, vertici istituzionali, studiosi ed esperti affronteranno le principali tematiche legate alla libera circolazione dei capitali e alla fiscalità diretta, alla luce dell’accordo di associazione fra il Titano e l’Unione Europea, nell’ambito di un convegno organizzato dall’Università degli Studi della Repubblica di San Marino e in programma venerdì 25 settembre nella sede universitaria dell’ex tribunale, in via Salita alla Rocca 44, nel centro storico. Il programma dell’iniziativa, che si svilupperà tra le ore 14 e le 18, prevede in apertura gli interventi del direttore dell’Istituto Giuridico Sammarinese, Paolo Pascucci (che dal 1° ottobre passerà al ruolo di Rettore), e del Segretario di Stato per le Finanze, Marco Gatti. A seguire, la presidente della Banca Centrale di San Marino, Catia Tomasetti, parlerà delle prospettive per BCSM. Spazio quindi a cinque relatori che offriranno, oltre a un inquadramento generale, una serie di analisi sulle conseguenze fiscali per gli operatori finanziari, sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, della Cassazione e delle Corti di merito, sugli obblighi antiriciclaggio e sulla tassazione minima globale. A curarli saranno Andrea Mondini dell’Università di Bologna, Marco Greggi dell’Istituto Giuridico Sammarinese, Anna Miotto dell’Ateneo di Ferrara e i dottorandi di ricerca Michela Maisto (Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”) e Alessandro Casanova (Ateneo di Ferrara). “L’iniziativa - spiega Greggi - si va ad aggiungere a un’ampia serie di appuntamenti nei quali le conseguenze dell’accordo con Bruxelles sono state messe ai raggi x insieme a esperti della penisola e internazionali. La presenza in questo evento di due dottorandi attualmente in visita sul Titano per un periodo di studio, che va ad arricchire il livello degli approfondimenti, rispecchia l’attrattività del nostro istituto come centro di interesse per i giovani studiosi italiani”. L’evento coinvolge tre aree dell’Università di San Marino: il corso di alta formazione in European Studies, il master in Pratiche Manageriali nella Pubblica Amministrazione e la Scuola Sammarinese di Alta Formazione per le Professioni Giuridiche ed Economiche. Per info e iscrizioni: igs@unirsm.sm.

C.s. - Università degli Studi di San Marino







