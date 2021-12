Libera: “Commedia dimissioni, la resa dei conti è già in atto”

Pensavamo che la politica fosse una cosa seria. In realtà la pantomima delle dimissioni di Ciavatta ci dice ben altro. Facciamo una velocissima cronistoria degli eventi. Il Segretario alla Sanità attraverso i media usa toni comprensibilmente drammatici nel sottolineare la recrudescenza della pandemia, arrivando a paventare un lockdown per le feste. Poi magicamente, tutto questo si traduce in un decreto all’acqua di rose, dove passa la linea Dc-Motus. A quel punto Ciavatta non ci vede più dalla rabbia e si dimette. Ma non lo dice. Si trincera dietro vari no-comment. Apprendiamo infine di una riunione di maggioranza, delle dimissioni che sono arrivate per davvero, ma che queste magicamente vengono respinte e torna il sorriso. Ci diranno che si è “trattato di normale dialettica interna”. Insomma una presa per i fondelli bella e buona: nel frattempo però, fra un capriccio e l’altro, si è perso nuovamente tantissimo tempo e i bisogni dei sammarinesi sono stati messi in secondo piano per meri giochi di poltrone, quelli che Rete ha sempre aborrito (a parole). E a proposito di politica, i veri sconfitti dal colpo di teatro di Rete sono gli alleati della Dc, partito principale della coalizione che ha dovuto sottostare ai desiderata di Ciavatta che li tiene evidentemente sotto scacco, o almeno ha in pugno una bella fetta di Democrazia Cristiana. O almeno così pare, perché ormai tutto e’ diventato segreto, alla faccia della trasparenza di Rete (a parole). Come si dice in questi casi, comprate i popcorn perché siamo certi che da qui a brevissimo ne vedremo delle belle. Stanno già andando in scena incontri più o meno alla luce del sole e la resa dei conti è in atto. Il problema è che questa guerra di potere arriva nel momento peggiore. San Marino ha bisogno di una sanità che funzioni e in generale di una politica migliore, non di un governo litigioso e immobile. I cittadini pretendono risultati e Libera sostiene la necessità delle riforme e che vi sia la piena assunzione di responsabilità di chi sta mettendo in ridicolo non solo se stesso, ma soprattutto il ruolo che rappresenta nelle Istituzioni. Noi nel frattempo continueremo ad analizzare criticamente la realtà e a proporre soluzioni.

Comunicato stampa

Libera

