Libera: completate le nomine dei vertici di partito

"Libera ha celebrato ieri sera il primo Direttivo con il completamento delle nomine dei vertici del partito.

In una riunione gestita completamente online, che ha visto una partecipazione sorprendentemente numerosa, è scaturito un dibattito approfondito e partecipato successivamente alla relazione del Segretario Ciacci.

È stato nominato Presidente di Libera Dalibor Riccardi.

Mentre le cariche di coordinatore e tesoriere saranno ricoperte rispettivamente da Michele Muratori e Alessandro Izzo.

La Segreteria di Libera, organo Esecutivo del partito nominato ieri nel Direttivo, presenta un mix di esperienze davvero interessante e con una maggioranza femminile. Non per rispondere a vincoli o quote di genere ma per scelta strategica.

Inoltre sono stati indicati i gruppi di lavoro del Partito che parteciperanno, coi loro responsabili, alla Segreteria e porteranno spunti, proposte ed idee all’organizzazione che verranno persentate al Paese.

Con la definizione degli organismi, Libera avvia la sua attività riformista e di proposta che si deve frapporre al conservatorismo e al populismo dell’attuale Esecutivo.



ORGANIGRAMMA LIBERA

Segretario: Matteo Ciacci

Capo gruppo consigliare: Eva Guidi

Presidente: Dalibor Riccardi

Tesoriere: Alessandro Izzo

Coordinatore: Michele Muratori



Segreteria:

Matteo Ciacci, Luca Boschi, Marica Montemaggi, Andrea Rosa, Mimma Zavoli, Luca Santolini, Gemma Cesarini, Micol Rossini, Dalibor Riccardi, Nicola Tonelli, Davide Vagnetti, Eva Guidi, Giancarlo Capicchioni, Marina Lazzarini, Marco Silvagni, Giulia Muratori, Simona Mazza, Alberta Serra, Mabel Bevitori, Benvenuti Laila."