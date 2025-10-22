Libera: "Con l’ICEE, San Marino fa un passo avanti verso l’equità e la giustizia sociale"

Libera accoglie con grande soddisfazione l’approvazione in Commissione della legge sull’Indicatore della Condizione Economica Equivalente (ICEE), una riforma attesa e necessaria che introduce criteri nuovi, trasparenti e uniformi per valutare la reale condizione economica dei nuclei familiari sammarinesi. Con questa legge, la Repubblica compie un passo concreto verso un sistema più giusto e solidale, dove chi ha meno riceve maggiore sostegno. È questo il principio che guida la nostra idea di società: uno Stato che non lascia indietro nessuno, ma che chiede a tutti responsabilità e correttezza. L’ICEE rappresenta un cambiamento profondo: non si limita a considerare il reddito, ma tiene conto anche del patrimonio, della composizione del nucleo familiare, delle spese sostenute e delle situazioni con maggiori necessità di supporto. In questo modo, la valutazione economica diventa più realistica e più vicina alle condizioni di vita delle famiglie.

Tra le principali innovazioni introdotte dalla legge, Libera sottolinea:

• l’istituzione di un Osservatorio per il monitoraggio dell’ICEE, che coinvolgerà rappresentanti politici, sindacali e delle categorie economiche, con il compito di analizzare gli effetti dell’applicazione dello strumento, individuare eventuali distorsioni, proporre correttivi tecnici e suggerire nuovi ambiti di utilizzo;

• l’avvio di una fase sperimentale di dodici mesi, durante la quale sarà richiesta la compilazione della dichiarazione ai fini del calcolo dell’ICEE per i seguenti ambiti: diritto allo studio (per valutare l’accesso alle provvidenze previste), assegno familiare integrativo (a sostegno dei redditi bassi), iscrizione alle liste di avviamento al lavoro e per il reddito minimo mensile familiare;

• l’introduzione di un sistema di dichiarazione e di controlli chiaro e proporzionato, per garantire correttezza e tutela contro eventuali abusi. Questa riforma è il risultato di un confronto costruttivo in Commissione, che ha portato all’approvazione di emendamenti migliorativi e condivisi.

Per Libera, l’ICEE non è solo un indicatore economico, ma un passo concreto verso uno Stato più vicino alle persone e più attento alla giustizia sociale, capace di rendere le politiche di sostegno più efficaci e coerenti con i bisogni reali della comunità.

