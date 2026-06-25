Libera: “Con la Pianificazione Strategica Territoriale San Marino guarda al futuro e supera trent’anni di immobilismo”

Libera: “Con la Pianificazione Strategica Territoriale San Marino guarda al futuro e supera trent’anni di immobilismo”.

Con l’approvazione in seconda lettura della legge sulla Pianificazione Strategica Territoriale, San Marino compie un passaggio fondamentale per il futuro del proprio territorio. Una riforma che non riguarda soltanto l’urbanistica, ma il modo con cui il Paese sceglie di governare il proprio sviluppo economico, sociale e ambientale nei prossimi decenni. Per oltre trent’anni il riferimento è stato il Piano Regolatore Generale del 1992, uno strumento nato in un contesto profondamente diverso da quello attuale. Nel tempo è emersa più volte la necessità di superarlo o aggiornarlo, ma il sistema di pianificazione è rimasto sostanzialmente fermo, spesso incapace di accompagnare i cambiamenti della società e del territorio. Con questa legge scegliamo finalmente di cambiare metodo passando da una pianificazione rigida e difficilmente modificabile a un modello più moderno, flessibile e strategico. La Pianificazione Strategica Territoriale introduce infatti un sistema articolato su più livelli: il Piano di tutela, salvaguardia e valorizzazione del territorio, i Piani Tematici, i Programmi Pluriennali di Attuazione e i Piani Particolareggiati. Un modello che consentirà di intervenire in modo più mirato sulle esigenze del Paese, senza dover ogni volta rimettere in discussione l’intero impianto urbanistico. Particolare rilievo assume il Piano di tutela, che diventerà lo strumento di riferimento per la protezione delle aree di valore storico, ambientale, paesaggistico e archeologico, oltre che per la gestione delle fragilità del territorio, come il rischio idrogeologico. Non viene meno il ruolo pubblico, né vengono ridotte le tutele ma vengono definite con maggiore chiarezza responsabilità tecniche e controlli, attraverso un sistema più trasparente e rigoroso. La legge affronta anche il tema dell’emergenza abitativa introducendo nuove funzioni, come comunità abitative, cohousing e studentati, con precise garanzie contro ogni possibile deriva speculativa: vincoli di destinazione, convenzioni, controlli e obblighi di mantenimento delle finalità sociali degli interventi.

Un altro elemento centrale è la rigenerazione urbana. La nuova pianificazione punta sul recupero dell’esistente, sulla riqualificazione energetica, sul miglioramento della qualità urbana e sulla riduzione del consumo di suolo. Non costruire di più, ma utilizzare meglio ciò che già esiste, intervenendo anche su situazioni di degrado che da troppo tempo attendono una soluzione. Questa legge non è un punto di arrivo, ma l’inizio di una nuova fase perché senza questa riforma non sarebbe possibile costruire i successivi Piani Tematici dedicati alle risorse ambientali, all’agricoltura, alle infrastrutture, al turismo, alla mobilità sostenibile e agli ambiti produttivi. Libera rivendica il percorso di confronto svolto e respinge l’idea di una riforma calata dall’alto: Il confronto c’è stato e continuerà anche nelle prossime fasi. Governare significa assumersi responsabilità, trovare soluzioni e dare risposte ai bisogni del Paese. Con questa legge San Marino sceglie quindi di non restare ancorato a strumenti pensati oltre trent’anni fa, ma di dotarsi di un sistema capace di accompagnare le trasformazioni future. Il territorio non può più aspettare: servono strumenti nuovi, moderni e capaci di guardare avanti.

C.s. - Libera – San Marino

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